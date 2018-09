A gennaio sessione ridotta: durerà 15 giorni e gli acquisti potranno giocare in coppa

A gennaio la sessione di calciomercato sarà ridotta. Come accaduto nell’ultima estate, anche la finestra invernale avrà un tempo ridotto rispetto al passato: durerà infatti solo 15 giorni, precisamente dal 3 al 18 gennaio 2019. Una decisione che accontenta club e allenatori, che così non dovranno perdere troppo tempo a riassemblare le squadre come quando la sessione durava un mese intero.

L’altra novità riguarda le squadre impegnate in Champions ed Europa League. I calciatori acquistati a gennaio, a differenza degli anni scorsi, potranno essere inseriti nelle liste anche se già scesi in campo nelle coppe europee con la squadra di provenienza nel corso della stessa stagione. Due novità che faranno comodo ai club e agli allenatori.

Non sarà così negli altri paesi. In Inghilterra ad esempio la sessione sarà "classica": dall'1 al 31 gennaio, così come in Germania e Francia. In Spagna si inizierà il 2, ma la fine è sempre prevista per l'ultmo giorno di gennaio. Insomma, solo in Italia si vogliono accorciare i tempi sul calciomercato.