Acquisto last minute della Lazio: dal Genoa arriva in prestito Romulo

Quando alla conclusione del mercato (in Italia) manca appena un'ora, si muove anche la Lazio. Dopo aver lasciato vuota per tutto il mese la casellina degli acquisti, il club biancoceleste piazza il colpo last minute: dal Genoa arriva l'italo-brasiliano Romulo, che lascia la Liguria dopo appena mezza stagione e approda a Roma in prestito con diritto di riscatto.

Un jolly buono per tutte le stagioni

Sfumata definitivamente la pista che portava a Davide Zappacosta, che la Lazio ha a lungo trattato come priorità salvo scontrarsi con le alte esigenze del Chelsea, Tare ha così virato su Romulo. Più anziano dell'ex granata, ma più semplice da raggiungere. Con Simone Inzaghi l'ormai ex rossoblù si giocherà presumibilmente il posto con Marusic e con Parolo, forte della propria capacità di ricoprire più ruoli in mezzo al campo, ma in linea di partenza si collocherà dietro ai due nuovi compagni. Una soluzione buona per tutte le stagioni in vista di una seconda parte di stagione impegnativa, tra la rincorsa al quarto posto e il ritorno dell'Europa League.

Genoa porto di mare

Quanto al Genoa, il club di Preziosi si conferma ancora una volta il più attivo sul mercato. Sia in entrata che in uscita, sia in estate che in inverno. Un classico. Gli ultimi volti nuovi sono Ivan Radovanovic, già a Genova da giorni dopo aver effettuato le visite mediche, e il danese Lukas Lerager, preso dal Bordeaux. Due centrocampisti che rimpiazzeranno numericamente Romulo, anche se hanno caratteristiche diverse dall'ex veronese. E potrebbe non essere finita qui.