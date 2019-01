Allan tra il pressing del PSG e la resistenza del Napoli: giusto cederlo a quelle cifre?

" Allan rimane, fortunatamente. La società ha accolto le richieste del giocatore qualora ci fossero state le condizioni per una cessione, ma queste condizioni non si sono verificate [Carlo Ancelotti in conferenza stampa] "

Caso chiuso, dunque? Apparentemente sì, anche perché il PSG è sul punto di sistemare la falla creatasi a centrocampo con l'acquisto dallo Zenit dell'ex romanista Leandro Paredes. Ma si sa che nel calciomercato nulla può dirsi davvero certo. E così in Francia non si smorzano le voci secondo cui i parigini non avrebbero ancora accantonato completamente il desiderio di contare sul mastino del Napoli, così prorompente da almeno un anno e mezzo da estendere la propria fama anche fuori dai confini italiani, Brasile compreso.

L'accordo di sponsorizzazione con Qatar Airways

Come emerso nei giorni scorsi, Napoli e PSG hanno parlato anche di un possibile accordo legato a una sponsorizzazione da parte di Qatar Airways, che diventerebbe il main sponsor azzurro a cifre superiori rispetto a quelle garantite da Lete. In totale, tra offerta parigina e possibile partnership, si parla di una cifra vicina ai 100 milioni. Quelli che il Napoli ha sempre preteso per lasciar partire, seppur a malincuore, uno dei propri intoccabili. Allan negli ultimi giorni non si è allenato e contro il Milan non ci sarà, come annunciato da Ancelotti. Un segnale di quanto sia sempre stato concreto l'approccio del PSG, che ha offerto al calciatore un ingaggio più che doppio rispetto a quello percepito a Napoli. Ecco perché, a 5 giorni dalla fine del mercato invernale, il discorso non è ancora completamente chiuso. E qui si pone la classica domanda: quanto converrebbe ai partenopei resistere alla tentazione dei milioni facili provenienti da Parigi?

Allan al PSG: perché sì

Semplice: perché 100 milioni non si possono rifiutare. Nemmeno se comportano la partenza di uno dei migliori elementi non solo della rosa di Ancelotti, ma dell'intera Serie A. È una cifra che potrebbe essere reinvestita in due, se non tre, elementi di ottimo livello. Senza dimenticare che per averlo, nell'estate del 2015, il Napoli spese 12 milioni, ovvero un decimo, oltre all'inserimento di Britos e Duvan Zapata nell'operazione con l'Udinese. Calcoli puramente economici a cui si aggiunge un ragionamento: gli azzurri sono già fuori dalla Champions League, con ogni probabilità lasceranno alla devastante Juventus l'ottavo scudetto consecutivo e, contemporaneamente, si sono quasi assicurati con qualche mese d'anticipo uno dei primi quattro posti che conducono in Europa dalla porta principale. Gli unici obiettivi "veri" si chiamano insomma Coppa Italia ed Europa League, quest'ultimo storicamente snobbato dalle nostre rappresentanti. Ecco perché potrebbe essere questo il momento giusto per separarsi da Allan, pianificando le mosse giuste in vista della prossima estate.

Allan - Perisic - Inter-Napoli 2018Getty Images

Allan al PSG: perché no

Per una questione puramente tecnica. Perché una squadra che vuole continuare a crescere, come il Napoli che De Laurentiis ha preso in Serie C e portato a un passo dallo scudetto, dovrebbe costruire e non distruggere. Resistendo alle sirene milionarie del mercato, se è il caso. Specialmente a gennaio, a stagione in corso. Allan è arrivato dall'Udinese come un ottimo giocatore e si è tramutato in un elemento insostituibile, tanto da meritarsi la chiamata nella nazionale brasiliana dopo un lungo periodo di ostracismo. E in caso di cessione, pur con 100 milioni in più in cassa, la ricerca di un sostituto adeguato a un prezzo accessibile diventerebbe una missione tutt'altro che semplice. Considerazioni che paiono aver portato il Napoli sulla strada della resistenza a oltranza. Sarà quella giusta? Ai posteri l'ardua sentenza.