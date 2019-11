Allegri è rimasto al prato a riposare: perchè Bayern e Tottenham non si sono affidate a lui?

Il diretto interessato ci perdonerà, ma l'occasione era troppo ghiotta per non sfoderare una metafora mutuata dal mondo dei cavalli da lui tanto amato. Sembrava sul punto di rientrare prepotentemente in gioco Max Allegri dopo essere stato esonerato dalla Juventus lo scorso 17 maggio, invece si dovrà aspettare ancora un po’ prima di vederlo di nuovo su una panchina di un grande club. I mancati “matrimoni” con Bayern Monaco, prima, e Tottenham, poi, hanno destato qualche sospetto alimentando le malelingue: come mai un allenatore così vincente negli ultimi anno non è stato preso in considerazione da due top club a caccia di una guida tenica?

Inglese indigesto?

Tra i motivi per cui il Tottenham l’ha scartato ci sarebbe anche la scarsa familiarità di Max con l’inglese: improbabile questo abbia rappresentato l’ostacolo principale, ma potrebbe aver inciso marginalmente. Eppure il tecnico livornese l’inglese lo sta davvero studiando , dunque non è da escludere il suo effettivo approdo in Premier League a partire dalla prossima estate. Fari puntati soprattutto su Manchester (più United che City per le caratteristiche dell’allenatore nostrano e il dna dei rispettivi club), ma occhio anche al Nord di Londra dove i crediti residui di Unay Emery all’Arsenal sono prossimi all’esaurimento. L’Inghilterra è nel destino di Max, dunque rimane la meta più plausibile. Ma solo a partire dalla prossima estate…

Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino, Juventus-TottenhamGetty Images

L’anno sabbatico

Da quando allena nei massimi campionati Allegri non è mai subentrato a stagione in corso: in carriera lo ha fatto solo una volta, a Grosseto in Serie C1 nella stagione 2005/2006(ma lui stesso aveva iniziato la stagione, per poi venire esonerato e in seguito richiamato in panchina). Dal suo forzato addio alla Juventus l’allenatore 6 volte Campione d’Italia aveva pianificato un anno sabatico di aggiornamento personale e professionale ponderando il grande rientro a partire dall’estate 2020. Da qua a fine stagione è dunque assai improbabile (al netto di offerte irrinunciabili) rivederlo su una panchina: si potra “consolare” con i 7,5 milioni di euro che gli spettano da contratto con la Juventus.

Simeone-AllegriGetty Images

Le alternative: Spagna, Germania, Francia… E l’Italia?

Detto delle sirene inglesi restano da mettere sul piatto le altre possibili destinazioni: il tecnico italiano è stato del resto più volte accostato a Real Madrid e PSG, i cui allenatori sono tutt’altro che sicuri di restare al comando dei rispettivi club a lungo. Nella Liga anche quello dell’Atletico Madrid è un nome intrigante, ma il contratto monstre che lega i colchoneros a Simeone è un nodo ostico da sciogliere. La pista tedesca è piuttosto complicata, visto che le mire del Bayern sembrano dirigersi su Ten Hah, Tuchel o Guardiola. E l’Italia? Il ritorno non è così scontato, evidentemente, ma il Napoli può essere una buona piazza per Max se davvero Ancelotti e De Laurentiis dovessero dirsi addio quest’estate (o persino prima!). Più defilata l’ipotesi di un grande ritorno al Milan (specie qualora il club dovesse passare di mano).

Le alternative dunque non mancano e quest’estate il nome di Allegri spadroneggerà sui quotidiani sportivi di mezza Europa: al netto del coro di malelingue che in questi anni hanno storto il naso per il presunto “brutto gioco” predicato dal tecnico livornese, il suo palmares parla chiaro e il suo nome figura eccome sul taccuino dei direttori sportivi dei club più prestigiosi del Vecchio Continente. Specialmente quelli dalla vocazione più risultatista che votata al possesso palla.