Allegri: "Manchester United? Sto ancora imparando l'inglese"

Non parlo ancora l’inglese, ma sto imparando.

Così Massimiliano Allegri glissa sulle voci di un suo possibile approdo al Manchester United al posto di Ole Gunnar Solskjear. Nelle ultime settimana l'ex tecnico bianconero è stato visto più volte frequentare gli stadi inglesi, l'ultima volta ad una partita del Tottenham in compagnia del suo ex giocatore Patrice Evra. Intercettato in Polonia, dove è stato per un convegno sulla lotta contro il Cancro, Allegri ha parlato al sito polacco Przeglad Sportowy a proposito di quello che è il suo metodo di lavoro. "Non si ottiene nulla a voler fare tutto da soli, bisogna attenersi alle proprie competenze. Il mio principio - ha detto l'ex tecnico bianconero - è quello di circondarmi di persone intelligenti. Poi è importante apprendere da chi fa il tuo stesso lavoro. Mi piace un ambiente di lavoro armonioso, dove si condividono le responsabilità per risolvere i problemi”.

Video - Allegri e la Juventus, l’allenatore che ha regalato 5 anni di trionfi ma non la Champions 02:10

Nel ripercorrere i suoi cinque anni di vittorie alla Juventus, Allegri ha spiegato:

" Quando sono arrivato alla Juventus non avevo la minima idea di cambiare tutto e fare rivoluzioni. La squadra andava ricostruita, ma prima bisognava trovare gli stimoli giusti. Ho cercato prima di ascoltare, poi di parlare "

Tornando sulla querelle fra i fautori del bel gioco e delle vittorie, Allegri ha replicato: "Non bisogna fissarsi sui sistemi di gioco, ma porre obiettivi a breve, medio e lungo termine. Ho sfruttato le caratteristiche dei giocatori". Infine Allegri ha parlato di un giocatore simbolo del suo periodo in bianconero e che i rumors vorrebbero proprio con lui a Manchester nei prossimi mesi:

" Mandzukic è l’esempio di un giocatore speciale, mi ha dato molto spazio di manovra "