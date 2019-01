Ashley Cole risponde alla chiamata di Lampard! L'ex Roma firma con il Derby County

Che acquisto per il Derby County! La squadra di Frank Lampard si è assicurata per la seconda parte di stagione il terzino sinistro Ashley Cole. Sì, proprio quell’Ashley Cole che ha vestito le maglie di Arsenal e Chelsea, vincendo 3 volte la Premier League (una volta con il Chelsea di Ancelotti), 7 volte la FA Cup, una volta la Coppa di Lega inglese, 3 volte il Community Shield, una Champions League (con Di Matteo) e un'Europa League. Per lui anche un’esperienza con la Roma dal 2014 al 2016, con sole 16 presenze in tutte le competizioni.

Ex compagno di squadra di Lampard ai tempi del Chelsea, ex compagno anche di Nazionale, Ashley Cole arriva a parametro zero fino a fine stagione, con un ingaggio da 15.000 sterline la settimana. Il classe ’80, che ha appena lasciato i Galaxy di Ibrahimovic, proverà ad aiutare i Rams alla promozione in Premier League, con il Derby County che occupa la 6a posizione del campionato di Championship in piena zona playoff.