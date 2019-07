Atletico Madrid, ufficiale il riscatto di Morata: l'attaccante preso a titolo definitivo

Alvaro Morata è a tutti gli effetti un giocatore dell'Atletico Madrid: il club spagnolo ha infatti reso noto di avere esercitato il diritto di riscatto per il 26enne ex attaccante di Juventus e Real Madrid. Per Morata, che era arrivato a Madrid in prestito fino a giugno 2020, i Colchoneros hanno versato 55 milioni di euro nelle casse del Chelsea. Formalmente, quindi, il trasferimento si trasformerà a titolo definitivo a partire dall'1 luglio 2020 in concomitanza con l'inizio della stagione 2020-2021.

Lo scorso anno 6 reti e un assist in Liga

Arrivato nel corso dell'ultima sessione invernale di mercato, Morata aveva esordito con la maglia dell'Atletico Madrid il 3 febbraio. Complessivamente, comprese le due apparizioni nella doppia sfida degli ottavi di Champions League contro la Juventus, l'attaccante spagnolo aveva totalizzato 17 presenze, 6 gol e un assist.