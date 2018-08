Baldè Keita: jolly d'attacco e pupillo di Spalletti per l'Inter da Champions

L'Inter lavora su due fronti da qui alla fine del mercato: uno riguarda Luka Modric e l'altro riguarda Baldè Keita. La trattativa per l'ex esterno offensivo della Lazio, dalla scorsa estate al Monaco, va avanti in gran segreto da giorni e sarebbe ormai allo snodo cruciale, anche senza l'inserimento di una contropartita come Antonio Candreva, il primo candidato ad abbandonare una batteria di giocatori d'attacco che si è ampliata notevolmente con gli arrivi di Lautaro Martinez, Politano e anche Nainggolan. Keita è un giocatore dal carattere fumantino ma il talento non si discute, Spalletti lo adora, è un giocatore duttile e preme per tornare in Italia visto che nel Principato non si è ambientato e non ha inciso.

La trattativa

Già un anno fa Baldè Keita era stato vicino all'Inter che aveva messo sul piatto una proposta da 20 milioni di euro più bonus, anche il Milan lo voleva e aveva provato ad inserirlo nell'affare Biglia, poi alla fine andò al Monaco per 30 milioni di euro. Dodici mesi dopo l'attaccante di nazionalità senegalese torna fortemente d'attualità per l'Inter che pare aver trovato l'accordo col Monaco sulla base della stessa cifra pagata alla Lazio, 30 milioni, e l'ormai classica formula del prestito con diritto di riscatto. Si era parlato anche di un possibile scambio con Candreva o Dalbert ma i monegaschi sono decisi a chiudere anche senza contropartite.

I numeri di Keità

La sua miglior stagione è stata senza dubbio due anni fa quando nel 2016-17 con la Lazio firmò 16 gol, nettamente il suo record (mai in doppia cifra prima) e 5 assist. Lo scorso anno, al debutto in Francia, chiuse con 8 reti, tutte in campionato, ma anche 11 assist, suo personale record. Keità ha sempre fatto bene in campionato mentre non ha quasi mai lasciato il segno nelle coppe europee: appena 2 reti in 21 presenze tra Champions e Europa League.

Stagione Squadra Presenze Gol 2013-14 Lazio 35 6 2014-15 Lazio 29 4 2015-16 Lazio 39 5 2016-17 Lazio 34 16 2017-18 Monaco 33 8

Un jolly per Spalletti

Il tecnico nerazzurro segue da tempo il talento cresciuto nel Barcellona, ne ama la duttilità, il dribbling e il fiuto del gol, soprattutto dopo la doppietta nel derby vinto 3-1 dalla Lazio contro la sua Roma il 30 aprile 2017. Keita nasce come esterno d'attacco, principalmente come ala sinistra, ruolo che gli permette di esaltarne velocità, doti tecniche e la capacità di costruirsi soluzioni per andare a calciare in porta. Non è un caso che da esterno mancino abbia giocato 69 partite in carriera e abbia prodotto 18 gol e 16 assist. L'ex Lazio è però praticamente ambidestro, quindi può sistemarsi anche sulla fascia opposta, quella destra. All'occorrenza può collocarsi anche più dentro il campo e quindi giocare da trequartista, da seconda punta e persino da punta in situazioni d'emergenza. Di fatto è un giocatore che ogni tecnico sogna perchè permette di coprire ogni buco e cambiare sistema di gioco in corsa, passando magari dal 4-3-3 al 4-2-3-1 piuttosto che da un 4-4-2 a un 4-3-1-2, senza perdere in efficacia, a maggior ragione per un'Inter che darà l'assalto a tre obiettivi, Scudetto, Champions League e Coppa Italia.