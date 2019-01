Balotelli al Marsiglia, accordo raggiunto: contratto di 6 mesi, ingaggio di 3 milioni

Mario Balotelli si può ormai considerare un giocatore del Marsiglia. Il 28enne attaccante ex Inter, Manchester City e Milan, risolverà nelle prossime ore il suo contratto con il Nizza e approderà ufficialmente all'Olympique. Per lui è pronto un contratto di 6 mesi e un ingaggio di 3 milioni di euro. Secondo quanto riporta L'Equipe, Balotelli sosterrà le visite mediche di rito nella giornata di mercoledì e successivamente firmerà il suo nuovo accordo con il Marsiglia. Rudi Garcia avrebbe intenzione di far debuttare Super Mario venerdì sera in Ligue 1 nel match casalingo contro il Lille.

I tentativi di Sassuolo e West Ham

A nulla è servito, quindi, il tentativo del Sassuolo che per sostituire Boateng - ufficialmente approdato al Barcellona - aveva pensato proprio a Balotelli. Sull'attaccante, inolte, nelle scorse ore si era registrato l'interessamento del West Ham. Balotelli lascia il Nizza dopo 2 anni e mezzo durante i quali ha segnato 43 gol in 76 presenze. Restano forti dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore, che non scende in campo da più di un mese: l'ultima presenza risale infatti allo scorso 4 dicembre in Ligue 1 nel match pareggiato a reti bianche contro l'Angers.