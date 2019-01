Barcellona, Denis Suarez ha chiesto il trasferimento all'Arsenal

Il talento del Barcellona Denis Suarez ha rotto gli indugi ed è pronto a trasferirsi in Premier League in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato dal Mirror, il 25enne ha manifestato al Barcellona la voglia di cambiare aria per giocare con continuità e dal canto suo l’Arsenal di Unai Emery sarebbe entusiasta di accoglierlo.

Il club del “North London” con ogni probabilità non farà grandi colpi in questa sessione invernale. Per questo motivo Suarez rappresenta una buona occasione per aggiungere qualità a centrocampo a costi contenuti: l’offerta messa sul tavolo dai Gunners è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 18 milioni di euro.

Al momento da Barcellona non sono convinti della bontà dell’operazione. Per Emery, invece, si tratterebbe di un piacevole ritrovarsi, visto che lo ha allenato per un periodo al Siviglia. Oltre all’Arsenal, va registrato l’interessamento di diversi club della Spagna, ma Suarez avrebbe l’intenzione di confrontarsi con il più importante dei cinque massimi campionati.

Antonio Alicastro

