Benatia lascia la Juventus e vola in Qatar: Caceres ad un passo

La Juventus si rifà il look in difesa. Con l’arrivo di Caceres, si attende solo l’ufficialità dell’acquisto dell’uruguaiano dalla Lazio, i bianconeri sono pronti a lasciare andare Medhi Benatia. Il difensore marocchino ha avuto pochissimo spazio nel corso della stagione dopo il ritorno di Leonardo Bonucci ed è stato accontentato dal club, dopo l’offerta ricevuta dal Qatar.

Benatia, infatti, firmerà per due stagioni e mezzo con l’Al-Duhail (che fino al 2017 si chiamava Lekhwiya Sports Club) di Rui Faria, dove percepirà 5 milioni a stagione.

Benatia lascia la Juventus con appena 6 presenze in stagione (5 in campionato e una in Champions League).