Benatia, Montolivo, Miranda e gli altri delusi: ecco a chi farebbe bene cambiare aria a gennaio

Da Mehdi Benatia a Riccardo Montolivo, da Joao Miranda ad Amadou Diawara fino alla provocazione Nainggolan. Con la finestra invernale di calciomercato pronta a entrare nel vivo, abbiamo selezionato i giocatori ai quali un cambio di maglia a metà stagione potrebbe giovare sia dal punto di vista tecnico che motivazionale. I giocatori selezionati hanno in comune uno scarso utilizzo nella prima parte dell'annata, il poco feeling con la piazza o con il tecnico e una fila di pretendenti alla porta. Ecco i casi più clamorosi.

1. Mehdi Benatia (Juventus)

Il 31enne difensore centrale marocchino, che ha guidato da capitano la sua Nazionale ai Mondiali di Russia 2018, è uno dei pezzi pregiati della Juventus che potrebbe fare le valigie a gennaio. Utilizzato con il contagocce da Allegri (5 presenze in campionato e una in Champions League), è diventato di fatto la quarta scelta del tecnico livornese che, oltre alla coppia Chiellini-Bonucci, nelle ultime gare gli ha preferito anche Rugani. L'ultima presenza da titolare risale all'11 novembre a San Siro contro il Milan quando procurò il rigore poi fallito da Higuain. Il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Germania, dove ha già giocato con il Bayern Monaco dal 2014 al 2016: piace a Borussia Dortmund e Schalke 04, squadre dove di sicuro avrebbe più spazio.

2. Joao Miranda (Inter)

Punto fermo nelle sue prime 3 stagioni all'Inter, quest'anno il difensore brasiliano è diventata la terza scelta di Spalletti che gli preferisce Skriniar e De Vrij, elementi che hanno dimostrato di offrire un rendimento costante. Ecco quindi che cambiare aria potrebbe indubbiamente giovare a Miranda: il Siviglia è da tempo sulle sue tracce e potrebbe garantirgli un minutaggio più elevato. La sua partenza, tuttavia, costituirebbe un problema per l'Inter che, alle spalle di Skriniar e De Vrij, ha il solo Ranocchia. Troppo poco per affrontare la seconda parte di stagione. Se Miranda dovesse davvero partire, quindi, i nerazzurri dovrebbero necessariamente tornare sul mercato per quel ruolo.

Miranda, Paulo Dybala, Juventus-Inter, Getty ImagesGetty Images

3. Riccardo Montolivo (Milan)

La parabola in rossonero del 33enne ex capitano sembra da tempo giunta al capolinea. Mai utilizzato da Gattuso in questa stagione, ha il contratto in scadenza a giugno e piace molto al Genoa di Prandelli, il tecnico con cui ha condiviso la cavalcata della Nazionale azzurra fino alla finale di Euro 2012. Dal canto suo il Milan avrebbe un certo interesse ad anticipare di 6 mesi l'uscita del giocatore: taglierebbe infatti uno stipendio importante di circa 4,5 milioni a stagione.

4. Marko Rog e Amadou Diawara (Napoli)

Abbiamo deciso di accomunare i due centrocampisti che stanno vivendo un'annata simile nel Napoli di Ancelotti. Sia il 23enne croato che il 21enne guineano, infatti, stanno trovando poco spazio e vengono utilizzati con poca continuità. Sul primo hanno messo gli occhi 3 squadre di Serie A: il Bologna in primis, ma anche Cagliari e Parma. Su Diawara, invece, si registra il forte interesse della Fiorentina: il giocatore è scontento del suo scarso impiego e avrebbe chiesto di partire, il Napoli per il momento non sembra della stessa idea.

Marko RogLaPresse

5. Moise Kean (Juventus)

Impossibile per il 18enne trovare spazio nell'attacco della Juventus. La stagione infatti gli ha riservato solo scampoli di partite: una manciata di minuti a Firenze lo scorso 1 dicembre in campionato, un quarto d'ora in Champions contro lo Young Boys il 2 ottobre, in entrambi i casi a risultato già acquisito. In Italia piace molto al Bologna, che lo vorrebbe in prestito: approderebbe in una squadra che ha il terzo peggior attacco del campionato e diventerebbe un'alternativa importante a disposizione dei rossoblù. La Juventus, intanto, è al lavoro per prolungargli il contratto: l'attuale accordo con i bianconeri scade nel 2020.

6. Andrea Bertolacci (Milan)

Dal punto di vista tecnico il discorso è molto simile a quello del compagno di squadra Montolivo: quasi mai considerato da Gattuso, le sue poche apparizioni stagionali sono state deludenti. Ha un ingaggio importante di circa 2 milioni di euro, una cifra che la passata estate aveva rappresentato l'ostacolo più importante sulla strada del suo ritorno al Genoa. A gennaio l'operazione potrebbe concretizzarsi e potrebbe dare nuova linfa a un giocatore ancora giovane (ha 27 anni) che proprio a Genova sponda rossoblù ha vissuto il suo periodo migliore.

Andrea Bertolacci - Milan-Dudelange Europa League 2018-19LaPresse

7. Roberto Soriano (Torino)

Il suo acquisto in estate, con la formula del prestito dal Villarreal, era stato accolto con un certo entusiasmo. Il campo, tuttavia, non ha confermato le forti aspettative che si erano create intorno al 27enne il cui bottino finora è di un solo gol in Coppa Italia contro il Sudtirol. Il suo futuro sembra delineato: salvo sorprese clamorose giocherà la seconda parte della stagione nel Bologna con cui sembra ormai avere trovato un accordo totale. Una squadra con l'acqua alla gola alla quale potrebbe offrire un contributo tecnico importante e dove ritroverebbe un po' di spazio: le ultime 5 partite di campionato del Torino le ha viste dalla panchina.

Roberto SorianoLaPresse

8. Valter Birsa (Chievo)

Lo sloveno non sta vivendo la sua stagione migliore in gialloblù. Solo 2 gol (uno dei quali ininfluente nel disastroso 1-5 casalingo con l'Atalanta) e un rendimento al di sotto delle sue capacità. Di Carlo ha ribadito la sua ferma intenzione di costruire la seconda parte della stagione intorno a lui e Pellissier, ma alla finestra c'è la tentazione Cagliari: Rolando Maran, tecnico che ha conosciuto e apprezzato le qualità di Birsa proprio a Verona, potrebbe essere l'allenatore in grado di ridargli entusiasmo e riportarlo ai suoi standard.

Chievo Verona-Torino, Serie A 2018-2019: da sinistra Soualiho Meïté (Torino) e Valter Birsa (Chievo) (Getty Images)Getty Images

9. Gianluca Lapadula (Genoa)

L'attaccante ex Milan è letteralmente sparito dai radar e sta vivendo una stagione deludente. Ha giocato una sola partita da titolare, quella contro l'Entella in Coppa Italia che è costata ai rossoblù l'eliminazione e a Juric la pancnina: ha prima segnato il rigore del temporaneo 3-2 ai supplementari, poi ha fallito il penalty decisivo. Con l'avvento di Prandelli non è mai stato convocato. Sembra scontato l'addio anche perché su di lui ci sono diverse squadre: la più importante è la Fiorentina, mentre in B hanno mostrato interesse Pescara, Ascoli e Cremonese.

Gianluca LapadulaLaPresse

10. Radja Nainggolan (Inter)

L'ultimo nome è una sorta di provocazione. Sospeso e non convocato dall'Inter per il big match di Santo Stefano con il Napoli e riabilitato per l'ultima partita del 2018 contro l'Empoli, il belga sta forse vivendo la fase più delicata della sua carriera. Dal punto di vista tecnico la sua cessione rappresenterebbe ovviamente un fallimento per l'Inter, ma dal punto di vista economico lo scenario potrebbe essere decisamente diverso. Proprio un anno fa di questi tempi Nainggolan, all'epoca un giocatore della Roma, ricevette un'offerta faraonica dalla Cina che poi non si concretizzò. Se un club cinese dovesse tornare nuovamente alla carica, la sensazione è che i nerazzurri come minimo valuterebbero l'offerta.