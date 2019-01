Benfica, il presidente Vieira: "Chi non vorrebbe Mourinho? Lo prenderemmo domani mattina"

Dopo la separazione da Rui Vitoria il Benfica pensa in grande e sogna un ritorno in panchina di José Mourinho, rimasto senza panchina dopo il pessimo avvio di stagione alla guida del Manchester United: "Chi non lo vorrebbe? - dice il presidente del club lusitano Luis Filipe Vieira ai microfoni del portale portoghese SIC -. I soldi non sarebbero un problema, se ci dicesse sì lo prenderemmo domani mattina. Anziché avere 27 giocatori ne avremmo 21 o 22".

José MourinhoPA Sport

Mourinho di nuovo a Lisbona 19 anni dopo?

Per Mourinho si tratterebbe di un ritorno alla guida del Benfica dopo 19 anni. Lo Special One venne infatti chiamato dal club lusitano a settembre 2000 per sostituire l'esonerato Jupp Heynckes, ma la sua avventura si chiuse all'inizio di dicembre dopo sole 9 giornate di campionato: Mourinho si dimise infatti dall'incarico a causa del cambio di presidenza che interessò il club.