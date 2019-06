Bernardeschi promuove Sarri: "Sicuramente è un allenatore da Juventus"

Federico Bernardeschi parla a ruota libera. Dal ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano, dove la squadra di Roberto Mancini sta preparando la doppia sfida di qualificazione agli Europei 2020 contro Grecia e Bosnia, l'attaccante della Juventus affronta tutti i temi del momento, dal possibile approdo di Sarri sulla panchina bianconera all'ufficialità dell'arrivo di Antonio Conte su quella dell'Inter.

"Sarri allenatore da Juventus"

" Chi sarà l'erede di Allegri? Sicuramente sarà un allenatore da Juventus. Da giocatore, posso dire che Sarri è un tecnico valido: se sarà il nostro allenatore non lo so, dobbiamo rispettare la società "

"Conte? Ha fatto la storia della Juventus"

" Ho avuto la fortuna di essere allenato da Conte all'Europeo e ho avuto il piacere di giocare per lui. Posso solo dire che ha fatto la storia della Juventus sia da calciatore che da allenatore. Le critiche per il suo trasferimento all'Inter? Da parte dei tifosi è normale che ci sia, però è anche vero che la storia l'ha fatta "

La finale di Champions da spettatore

" Un po' di sofferenza a guardare Tottenham-Liverpool c'è stata, ma questo è il calcio. La Champions è una questione di sfumature, quest'anno è stata strana "

La carica in vista degli Europei 2020

" È giusto sognare in grande e porsi obiettivi ambiziosi. Vogliamo andare alla fase finale del prossimo Europeo e vincere la massima competizione continentale per Nazionali. L'anno prossimo avremo un anno di esperienza in più alle spalle e dovremo arrivare pronti "

Politano ko, lascia il ritiro

Nel frattempo il commissario tecnico Roberto Mancini deve fare i conti con il primo forfait in vista delle sfide di qualificazione agli Europei 2020 contro Grecia e Bosnia. L'attaccante dell'Inter Matteo Politano ha infatti lasciato il ritiro azzurro a Coverciano a causa di un risentimento alla caviglia sinistra. Il giocatore, come rende noto la Figc, ha lasciato il ritiro azzurro per proseguire le cure.