Boateng al Barcellona, ora è ufficiale: il Sassuolo lo cede in prestito con diritto di riscatto

Tutto confermato! Kevin-Prince Boateng ha firmato con il Barcellona, dando l’addio al Sassuolo dopo soli 6 mesi. L’attaccante ghanese approda ai catalani con la formula del prestito con diritto di riscatto a 8 milioni.

Il classe ’87 verrà presentato al Camp Nou martedì 22 gennaio alle ore 13:00. Lascio il Sassuolo con un ottimo rendimento fatto di 4 reti in 13 presenze in campionato, più un gol in Coppa Italia ad inizio stagione.