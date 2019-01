Boateng: "Grazie Sassuolo, ma il Barcellona è una chance unica. Voglio segnare al Real Madrid"

Boateng al Barcellona! È il colpo dell’inverno con il ghanese che lascia la Serie A per tornare nella Liga, dove ha già vestito la maglia del Las Palmas. Dopo un’ottima prima parte di stagione con 4 reti in 13 presenze in campionato, ma soprattutto grandi performance, Boateng non ha potuto dire di no ai blaugrana.

" Sono un po' triste, era difficile salutare questo gruppo fantastico. Era importante per me ringraziare tutti per questi mesi, ho tanto rispetto per la società e ho voluto farlo in prima persona. Grazie Sassuolo, ma il Barça è una chance unica, una grande emozione. Dalle sfide con il Milan è passato tanto tempo, le emozioni sono tante. Spero in un gol nel Clásico al Bernabéu contro il Real Madrid. [Boateng a Sky Sport] "

L’ex ds Bonato sulla cessione di Boateng: "Non si poteva dire di no"

" È emersa evidentemente una situazione particolare ed è normale che il calciatore spinga per andare al Barça. Credo che il Sassuolo lo accontenterà, provando a portare a casa le migliori condizioni. Per Boateng è una grande chance è non si può impedirgli questo trasferimento. Al Barça serviva un giocatore pronto che potesse essere utile nel turnover. E che possa essere pronto anche per uno stadio come il Camp Nou. Conosce il campionato spagnolo e può essere un giocatore in grado di tamponare una necessità che magari verrà analizzata di nuovo in estate "

Che Sassuolo sarà senza di lui?

" La squadra subirà un contraccolpo. Era il leader del gruppo e qualcosa a livello di personalità il Sassuolo potrà risentire. Le migliori prestazioni del Sassuolo sono state con Boateng grazie alla sua intelligenza calcistica. Può fare il falso nueve o l'interno e ha sempre dato certezze ai compagni "