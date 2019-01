Bomba, clamoroso, esclusiva: il dizionario dei luoghi comuni del calciomercato

Il calciomercato invernale è iniziato e con lui torneranno immancabilmente anche i ritornelli degli addetti ai lavori. Tra giocatori, dirigenti e giornalisti, ecco i luoghi comuni che accompagnano ogni sessione. Per non prenderci troppo sul serio...

Fino al 31 gennaio può succedere di tutto

Un viaggio di sola andata verso la fantascienza, indipendentemente da chi la pronunci. Per un dirigente, può essere il modo per alimentare le fantasie dei tifosi o metterli in allarme per un’eventuale cessione. Per un giocatore, è il modo più rapido per mettersi sul mercato. E per un giornalista, è il modo migliore per alimentare qualsivoglia tipo di ipotesi.

Mai dire mai

Vedi sopra. Il classico modo per dire tutto e dire niente. Per fingere di non aver messo sul mercato un giocatore, anche se in realtà non stai aspettando altro che un’offerta decente per liberartene.

Video - Sarri: "Higuain giocatore e uomo straordinario ma è del Milan, non è il momento di parlarne" 00:36

Bomba

Il luogo comune più datato e, forse per questo, in progressivo disuso. Un po’ perché di grandi trattative i nostri club non ne imbastiscono così tante, un po’ perché è stato gradualmente sostituito da una terminologia maggiormente colorita.

Clamoroso

Il sostituto ideale della bomba. Nella maggior parte dei casi, trattasi di una bufala d’annata. O di uno scenario ben oltre i limiti del surreale. E, dunque, senza alcuna traduzione in realtà dei fatti.

Esclusiva

Con il fiorire di esperti e testate interamente dedicate al calciomercato, la caccia all’esclusiva è divenuta ancora più rilevante della notizia stessa. L’importante è dire che lo si è detto. Noi e nessun altro. Già, ma cosa?

Come vi avevamo anticipato

Il contorno ideale per ogni esclusiva che si rispetti. Quando la trattativa va in porto e diventa ufficiale, è opportuno ricordare al tifoso che la si è data per primi. Il modo migliore per far dimenticare anche quelle volte in cui si è finiti per anticipare la concorrenza anche nell’annuncio della bufala di turno.

Video - Ancelotti: "A gennaio il Napoli non farà nulla sul mercato" 00:54

Siamo ai dettagli

Lo stadio precedente al celebre "è fatta”. Ovvero il momento in cui la trattativa - apparentemente - si sblocca e vede le parti avvicinarsi all’accordo. Peccato che spesso, quei dettagli, diventano insormontabili.

Quel club è in pole position per X

Quando il calciomercato diventa Formula 1. A differenza del Circus, però, trattasi di uno sport decisamente più ricco di sorpassi.

Il club ha acquistato il nuovo X

Una squadra di Serie B ha comprato un misterioso giocatore straniero e non si sa come inquadrarlo? Basta paragonarlo a un calciatore famoso e il gioco è fatto. L’esempio migliore resta ancora Vieira. Di nuovi Vieira se ne parla da 15 anni, senza che effettivamente se ne sia mai trovato uno decente.

Video - Da Coutinho a Roberto Carlos: la top 11 dei rimpianti dell'Inter 01:58

C’è l’accordo con il giocatore, manca solo quello con il club

Splendido eufemismo spesso utilizzato per spiegare l’impossibilità di una trattativa. Perché Messi verrebbe anche a giocare al Crotone, ma il Barcellona ha delle pretese un po’ troppo alte per il cartellino.

Manca solo l’ufficialità

Hai detto niente...

Video - Modric, Milinkovic, Cavani: le 7 bufale del calciomercato estivo 01:44

È il giorno di...

Il modo migliore per gasare le aspettative e metterci in attesa di un’ufficializzazione imminente. Spesso, però, fa rima con "la settimana di”, "il mese di” o, ancor peggio, "l’estate di”. E con un lieto fine affatto scontato.

Quello che vi stiamo raccontando

Quando l’inconscio tradisce il giornalista. Cosa significa raccontare? Non si dovrebbe spiegare un fatto o almeno riportarlo? Raccontare sa tanto di favola. Probabilmente non si tratta di un caso.

È fatta

Ok, allora è tutto vero. Il sogno è divenuto realtà. Posso andare sul sito della mia squadra e scoprire che... Niente. Mancano solo le firme. Siamo ai dettagli. C’è l’accordo con il giocatore ma non ancora quello con il club. O fino al 18 agosto (novità assoluta per quest'estate) può succedere di tutto. In altre parole, il contenitore onnicomprensivo di ogni calciomercato che si rispetti.