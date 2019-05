Bomba dalla Spagna: Leonardo è pronto a lasciare il Milan

Nella settimana più importante della stagione, che conduce alla trasferta decisiva di domenica a Ferrara contro la Spal, arriva dalla Spagna una notizia destinata a fare rumore in casa Milan e non solo. Secondo quanto riferito da Francesc Aguilar, dal 1991 vicedirettore del quotidiano Mundo Deportivo, il rapporto tra Leonardo e il club rossonero potrebbe chiudersi già lunedì prossimo, all'indomani della gara del Paolo Mazza nella quale la squadra di Gattuso si gioca la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, Aguilar parla di "rescissione del contratto".

Meno di un anno fa il ritorno di Leonardo

L'addio di Leonardo sarebbe clamoroso considerando che il dirigente (ex giocatore e allenatore dei rossoneri) era entrato nella nuova società meno di un anno fa. Le voci sul suo possibile addio già alla fine di questa stagione, tuttavia, erano iniziate a circolare nei giorni scorsi quando - secondo alcune indiscrezioni - il gruppo Elliott aveva iniziato a mettere in discussione l'operato del dirigente brasiliano. Uno scenario che - almeno apparentemente - era stato smentito dai continui vertici andati in scena proprio la settimana passata tra Ivan Gazidis, Paolo Maldini e lo stesso Leonardo, a riprova dell'unità di intenti in casa rossonera.