Calcio, Fiorentina: Gilberto in prestito alla Fluminense per un anno

Gilberto va in prestito per un anno, fino al 31 dicembre 2019, alla Fluminense. Lo comunica la Fiorentina in una nota sul proprio sito ufficiale annunciando "di aver raggiunto l'accordo per la cessione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Moraes Junior Gilberto, alla Fluminense FC, squadra che partecipa al Campionato Brasilerao".