Calcio, Tata Martino nuovo ct del Messico

Tata Martino è ufficialmente il nuovo ct del Messico. L'ex allenatore del Barcellona è stato presentato oggi alla stampa. "Considero il Messico come una delle squadre che si è evoluta di più negli ultimi vent'anni - ha dichiarato l'allenatore argentino - Giocarsela con alcune delle migliori nazionali al mondo dimostra quanto lontano sia arrivato il Messico. Non sono qui per fare richieste ma per condividere opinioni. Sono felice di avere giocatori giovani in squadra come Lainez e Alvarado. Vedremo come cresceranno". Martino ha firmato un contratto quadriennale e guiderà el 'Tri' fino al Mondiale del 2022 in Qatar.