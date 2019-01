Calciomercato: attenta Juventus, l'Arsenal fa sul serio per James Rodriguez

Potrebbe essere James Rodriguez il rinforzo per l'Arsenal in caso di partenza di Mesut Ozil. Lo scrive questa mattina il Daily Mirror secondo cui i Gunners starebbero pensando all'attaccante colombiano del Bayern Monaco per sostituire il fantasista tedesco che vive ormai da separato in casa con il tecnico Unai Emery. Su James Rodriguez, classe 1991, c'è da tempo anche l'interesse della Juventus. Su Ozil, invece, nei mesi scorsi si era parlato di un sondaggio da parte dell'Inter.

