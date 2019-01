Calciomercato: il Barcellona vuole Willian, Malcom contropartita per convincere il Chelsea

Il mercato entra nel vivo e non solo nel nostro campionato. Anche in Premier League e Liga le grandi squadre si stanno muovendo per rafforzare i vari reparti. Un club molto attivo in uscita è il Chelsea di Maurizio Sarri che sta provando a piazzare Alvaro Morata in Spagna. Nelle ultime ore l'Atletico Madrid sembra aver superato il Siviglia che aveva già ottenuto il sì da parte dell’attaccante spagnolo. In uscita potrebbe esserci anche Willian, finito nel mirino del Barcellona.

Proposto ai Blues uno scambio con Malcom

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, i blaugrana avrebbero proposto uno scambio con Malcom, arrivato in estate per 38 milioni di euro. Il contratto dell’esterno brasiliani dei Blues scade nel 2020 e per ora il rinnovo non arriva. L'ex Bordeaux, invece, non ha convinto a pieno Valverde e la dirigenza del Barca e per questo motivo potrebbe essere inserito come contropartita per acquistare l'ex Shakhtar Donetsk.

