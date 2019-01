Calciomercato, il Boca Juniors gela il Napoli: "Almendra? L'offerta dell'Inter è migliore"

"Almendra? Al Napoli ho detto che non intendiamo venderlo". Parola del presidente del Boc Juniors Daniel Angelici che, ai microfoni di Radio la Red ha fatto il punto sul 18enne centrocampista Agustin Almendra accostato nelle scorse settimane al club azzurro pronto a investire fino a 15 milioni. "Almendra ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro e dopo il Sudamericano ci aspettiamo che si unisca al resto della squadra", ha spiegato Angelici. "Non abbiamo la necessità di vendere e lui è un classe 2000. L'Inter ha fatto un'offerta ed è disposta a lasciarlo in prestito due anni al Boca, a queste condizioni potremmo parlarne", ha concluso il presidente del club argentino.

Video - Bagno di folla per il Boca Juniors all'arrivo in hotel a Madrid 00:25