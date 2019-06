Caso Icardi, è scontro tra Wanda Nara e Conte: e c'è la provocazione dello svincolo gratuito

La telenovela (perché è giusto chiamarla così) Icardi-Inter si trascina ormai da 4 mesi ma sta vivendo proprio in questi giorni la sua fase più delicata. Mai come ora, infatti, le posizioni tra l'ex capitano e la società sono state così distanti e diametralmente opposte. I fronti sono delineati in modo chiaro: da una parte ci sono Marotta e Conte, dall'altra l'attaccante e la moglie-procuratrice Wanda Nara. E sarebbe stato proprio quest'ultima, secondo una ricostruzione apparsa sull'edizione di Repubblica oggi in edicola, la protagonista dell'ultima mossa che rischia di far precipitare ulteriormente le cose.

La presunta e burrascosa telefonata con Conte

Secondo Repubblica, infatti, Wanda Nara avrebbe contattato personalmente il neo tecnico interista Antonio Conte per fare il punto della situazione in vista del raduno e del ritiro estivo: la procuratrice avrebbe avuto la conferma che Icardi non rientra nei piani della nuova Inter che sta prendendo forma. E la reazione non sarebbe stata conciliante, per usare un eufemismo: Wanda Nara, infatti, ribadendo la ferma volontà di non lasciare Milano avrebbe addirittura messo sul tavolo l'ipotesi più estrema, ovvero la richiesta di svincolo gratuito qualora l'attaccante finisse davvero ai margini della rosa. Una strada - va detto - difficilmente percorribile per un giocatore che è comunque legato da un contratto fino al 2021.

Mauro IcardiGetty Images

Si muove anche l'Atletico Madrid

Nel frattempo, sempre secondo Repubblica, Icardi, sarebbe stato contattato dall'Atletico Madrid, da un club statunitense e da almeno una società di Premier League anche se negli uffici dell'Inter offerte concrete non sarebbero ancora arrivate. Lo scenario di mercato che ancora oggi appare più verosimile è il trasferimento dell'argentino alla Juventus: di sicuro il giocatore ha la stima di Maurizio Sarri.