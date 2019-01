Chelsea pronto alle spese pazze: 56 milioni per Cavani, 50 per Barella

Non c'è solo Gonzalo Higuain tra gli obiettivi del Chelsea. Un altro ex attaccante del Napoli, Edison Cavani, è entrato nella lista dei Blues. Lo scrive il 'Sunday Express', spiegando come Maurizio Sarri straveda per l'uruguaiano che non ha mai allenato in carriera.

56 milioni per Cavani

Tra i problemi riscontrati dai londinesi c'è quello dell'attacco e il 31enne Matador sembra l'uomo giusto per risolverlo. Secondo il tabloid brittanico, il Chelsea è pronto a mettere sul piatto 50 milioni di sterline, quasi 56 milioni di euro.

Barella per il centrocampo, con un’operazione alla Pulisic

Per il centrocampo, visto la partenza di Fabregas al Monaco, nelle prossime ore i Blues sono pronti a fare la spesa in Italia... Nel mirino il talento del Cagliari, Nicolò Barella del Cagliari, obiettivo anche di big di Serie A come Juventus, Napoli, Inter e Milan. Sempre il 'Sunday Express', indica come sia il Chelsea ad essere in pole: decisiva l'offerta di 45 milioni di sterline, 50 milioni di euro, per il giocatore che resterà in prestito in Sardegna fino a giugno, trasferendosi a Londra solo in estate. Lo stesso tipo di operazione compiuta per Christian Pulisic, acquistato dal Borussia Dortmund.