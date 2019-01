Chelsea, Sarri: "Barella? Se va via Fabregas abbiamo bisogno di un sostituto"

"Barella? Non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Se Cesc Fabregas vuole andare via restiamo solo in 5 (a centrocampo, ndr) e allora abbiamo bisogno di un sostituto". Con queste parole, pronunciate in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Tottenham valida per le semifinali di Coppa di Lega, il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri commenta le ultime voci di mercato che vorrebbero il club londinese sulle tracce del centrocampista del Cagliari e della Nazionale azzurra.

Nicolò Barella con la maglia della Nazionale - Getty ImagesGetty Images

"Morata? Non so se sia felice, ma lo spero"

E proprio in merito alla cessione di Fabregas al Monaco, l'ex allenatore del Napoli aggiunge: "Secondo me ha bisogno di andare, il rinnovo del nostro club per chi ha oltre 30 anni è di un anno e lui ha un'offerta per due. Non voglio avere un giocatore come Cesc scontento in squadra". Infine, su Morata che non ha esultato dopo la doppietta in Fa Cup: "È più importante segnare che festeggiare. Non so se sia felice, ma lo spero".