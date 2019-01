Chelsea, Sarri riabbraccia Higuain: "Gonzalo ha l'esperienza per segnare tanto qui"

Gonzalo Higuain è un nuovo giocatore del Chelsea. Non ancora ufficialmente, ma la sostanza è questa. Tanto che, dopo settimane di mezze ammissioni e tentativi di depistaggi, nella conferenza stampa di presentazione della semifinale di League Cup contro il Tottenham è lo stesso Maurizio Sarri a confermare che la firma del centravanti argentino, partito in mattinata da Linate in direzione Londra, è ormai questione di pochissimo tempo.

Le parole di Sarri

" Higuain è un giocatore molto forte, ha fatto benissimo specialmente nel primo primo anno al Napoli. Ha segnato 36 gol in 35 partite... Sicuramente è uno dei migliori attaccanti che ho incontrato nella mia carriera. Ha l'esperienza necessaria per giocare qui. So che la dirigenza vuole farlo firmare oggi, c'è ancora qualche ora a disposizione. Spero che possa segnare tanto, ma Gonzalo è importante per il suo modo di giocare, non soltanto per i gol. Recentemtente ha avuto qualche difficoltà, ma mi auguro possa ritrovare la sua forma migliore "

Quella stagione da record al Napoli

Dall'azzurro al blue, dunque. I due si ritroveranno dopo due anni e mezzo dal traumatico trasferimento del Pipita dal Napoli alla Juventus, mediante il pagamento da parte del club bianconero della clausola di 90 milioni di euro. Proprio con Sarri, nel 2015/16 Higuain ha vissuto la miglior stagione della propria carriera: i 36 gol in campionato gli hanno consentito di diventare il miglior marcatore di sempre della Serie A a 20 squadre, superando un mostro sacro come Gunnar Nordahl. L'argentino, reduce da due annate particolari con Rafa Benitez e continuamente in cerca di se stesso come un'anima in pena, non ha mai nascosto di aver ritrovato il sorriso e la migliore condizione proprio grazie alla "cura Sarri", dentro e fuori dal campo: meno pressioni, una squadra intera al suo servizio e, di conseguenza, gol a grappoli. 36, appunto. Un record inutile per soffiare lo scudetto alla Juventus, ma in ogni caso leggendario.

Maurizio Sarri, Gonzalo Higuain, Napoli, LaPresseLaPresse

Al posto giusto nel momento giusto

Cosa potrà portare Higuain al Chelsea? I suoi gol, innanzitutto. Quelli che Alvaro Morata non è mai riuscito a garantire con continuità, né con Conte né con Sarri. E poi il peso offensivo di un centravanti vero, figura di cui il Chelsea ha colpevolmente scelto di disfarsi al momento della rottura con Diego Costa e che non può essere rappresentata da Morata. Ci sarebbe Giroud, un campione del Mondo, che però il tecnico non vede come un titolare inamovibile del proprio attacco. Serviva un uomo di fiducia, col pedigree giusto per non essere travolto dai ritmi spesso indiavolati della Premier League e, contemporaneamente, già memore degli schemi e del modo di intendere il calcio di Sarri. E dunque ecco Higuain, in fuga dal Milan e dall'Italia, personaggio di cui l'ex allenatore del Napoli è calcisticamente innamorato. L'uomo giusto al momento giusto per la seconda parte di stagione.