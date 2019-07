Il Derby County dispensa il manager Frank Lampard dall'inizio del programma di allenamenti precampionato in attesa che l'ex centrocampista trovi un accordo per il suo ritorno al Chelsea. La scorsa settimana Lampard aveva ottenuto il permesso di parlare con i Blues, con i quali ha vinto 13 trofei in 13 anni come giocatore, per prendere l'eredità di Maurizio Sarri passato alla Juventus. "Il Derby County Football Club ha esonerato Frank Lampard dal riprendere gli allenamenti precampionato lunedì e martedì per permettere che le sue discussioni su un potenziale passaggio al Chelsea si concludano il prima possibile", si legge in un comunicato del Derby. "Partendo dal presupposto che Frank raggiungerà un accordo con il Chelsea per diventare il loro nuovo manager, il club dovrà intensificare gli sforzi per trovare un sostituto", conclude la nota.

Il Derby County chiede un indennizzo di 4,5 milioni di euro

Ma perché l'ufficialità del trasferimento di Lampard al Chelsea non è ancora arrivata? Il motivo è presto detto. Il Derby County, per liberare il tecnico, chiede un indennizzo di 4,5 milioni di euro ma il Chelsea punta a ottenere uno scontro. Se e quando ci sarà la fumata bianca, Lampard firmerà un contratto di 3 anni con i Blues con un ingaggio di 4,5 milioni di euro a stagione.