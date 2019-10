"Ciao Spagna, sto tornando": Ibrahimovic provoca su Instagram, cosa c'è dietro?

" Hola España, guess what? I'm coming back "

Le parole di Zlatan Ibrahimovic risuonano come una bomba (di calciomercato) dalle sue stories di Instagram: arrivando nei giorni più caldi, ovvero quando si parla in continuazione della possibilità di poter lasciare la MLS e tornare in Europa.

Naturalmente il calciatore, che ha un contratto in essere con i Los Angeles Galaxy ancora fino a dicembre, ci marcia sopra e lancia la sua provocazione. Anche in passato lo ha fatto, ma poi i suoi "teaser", molto cinematografici, si sono rivelati solamente dei veri e propri lanci di qualche suo prodotto.

Sarà così anche questa volta oppure tornerà davvero a giocare nel campionato spagnolo, già assaggiato nella poco fortunata parentesi al Barcellona nel 2009-10? A breve probabilmente sapremo la verità, intanto in Spagna i quotidiani cercano di capire in quale squadra potrebbe sbarcare Zlatan.