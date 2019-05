Clamoroso dalla Spagna: lo spogliatoio del Barcellona non vuole Griezmann

È davvero clamorosa l'indiscrezione di mercato che arriva dalla Spagna. A lanciarla è il quotidiano Sport secondo cui lo spogliatoio del Barcellona avrebbe espresso a chiare lettere al presidente Bartomeu il proprio disappunto circa il possibile arrivo di Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid. In base alla ricostruzione effettuata dal quotidiano spagnolo, la presa di posizione di Messi e compagni sarebbe dovuta a due motivi sostanziali. Innanzitutto l'attaccante francese, laureatosi campione del mondo con la Francia a Russia 2018, non sarebbe considerato il rinforzo ideale dal punto di vista tecnico. In secondo luogo, i giocatori del Barcellona non avrebbero gradito il rifiuto dello stesso Griezmann di indossare la maglia blaugrana la scorsa estate nonostante il prolungato e insistente corteggiamento del Barça: proprio per questo Le petit diable sarebbe "persona non gradita".

Le parole di Griezmann nell'estate 2018

" Se nella decisione ha pesato il rischio di diventare il 'tenente' di Messi? Può essere...La sua presenza può aver avuto un peso, ma i miei compagni di squadra e il club hanno fatto di tutto per farmi restare "

L'indiscrezione su Leo Messi

Proprio pochi giorni fa Griezmann ha ufficialmente annunciato l'addio all'Atletico Madrid ringraziando i Colchoneros per "gli incredibili 5 anni trascorsi insieme". Un annuncio che dovrebbe fare da prelusio al più che probabile trasferimento del francese al Barcellona, in quello che rischia di diventare uno dei colpi più costosi della sessione estiva di calciomercato. Tuttavia, come fa notare Sport, dopo la dichiarazione di Griezmann - e a differenza di quanto accadde un anno fa - non si sono registrati appelli o inviti da parte dei giocatori del Barça. Anzi, sempre secondo il quotidiano spagnolo, Messi si sarebbe affrettato a riferire ai propri compagni di squadra di non avere in nessun modo parlato con Griezmann, smentendo così le indiscrezioni di stampa che circolavano in questi giorni. Il benvenuto a Griezmann - almeno a livello informale e in attesa delle firme sul contratto - ancora non c'è stato.