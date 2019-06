In un'intervista esclusiva a La Nazione, il neo patron della Fiorentina Rocco Commisso smentisce le indiscrezioni secondo le quali Vincenzo Montella sarebbe già stato riconfermato sulla panchina della squadra viola per la prossima stagione. L'imprenditore italo-americano non usa giri di parole.

" Prima devo parlare con Montella, lo vedrò negli Stati Uniti. Qualcuno ha scritto che l'ho riconfermato: è una fake news. Lo voglio vedere "

Sul futuro di Federico Chiesa

" Ripeto che non sarà il mio Baggio. Farò di tutto per tenerlo almeno un anno. Però un ex campione viola mi ha fatto una domanda: perché fare un contratto così lungo a un ragazzo che magari il prossimo anno delude e alla fine dalla sua cessione si prende meno soldi di adesso? "

Le parole di Gabriel Omar Batistuta

" Se davvero la Fiorentina pensasse a me sarei lusingato e molto felice. Sapete quello che rappresentano per me Firenze e la maglia viola. In questi giorni ho visto un entusiasmo straordinario per l'arrivo del presidente Commisso. Credo che stia per iniziare una bellissima avventura per la nuova società viola [a Lady Radio] "