Corsa, solidità e piedi buoni: chi è Cedric, il nuovo terzino dell'Inter

Terzino come Cancelo, portoghese come Cancelo, in prestito con diritto di riscatto come Cancelo. Un anno e mezzo dopo, ci risiamo: l'Inter torna ad affidarsi a un esterno difensivo lusitano, concretizzando un'operazione rapida e regalando a Spalletti un'alternativa al (fisicamente) traballante Vrsaljko. Ecco dunque chi è Cedric Soares, comunemente noto come Cedric, nuovo rinforzo nerazzurro per la seconda parte della stagione e, forse, anche per quelle a venire.

Dati anagrafici

Nato: 31 agosto 1991 (27 anni)

Ruolo: Terzino destro

Piede preferito: Destro

Nazionale: Portogallo (33 presenze, un gol)

La sua carriera: in Premier League dal 2015

Squadra-Anni Presenze Gol Sporting CP (2010-2012) 2 0 Academica (2012/13, prestito) 24 0 Sporting CP (2013-2015) 65 2 Southampton (2015-gen. 2018) 18 1

Cedric nasce in Germania da genitori portoghesi, ma è lusitano a tutti gli effetti. È un prodotto delle giovanili dello Sporting Clube, nelle quali viene inserito all'età di 7 anni, e già questa è una garanzia. Lì sono stati forgiati Figo e Cristiano Ronaldo, per dire. Una manciata di presenze in prima squadra, l'esordio nei gironi di Europa League 2010/11 e poi un prestito all'Academica, nel 2012/13, per farsi le ossa e convincere i leoni biancoverdi di essere pronto per il grande salto. E a partire dalla stagione successiva tutto va secondo le previsioni, tanto che Cedric si conquista il posto da titolare e, un paio d'anni dopo, prende un volo per Southampton in cambio di 6 milioni di euro. Contratto fino al 30 giugno 2019, immediatamente allungato di un anno dopo 12 mesi convincenti.

Campione d'Europa in carica e preferito a Cancelo

La sua prima apparizione con la nazionale portoghese risale invece all'ottobre del 2014, in un'amichevole contro la Francia. Un segno del destino, col senno di poi. Perché è proprio in Francia che Cedric vive la notte più esaltante della propria carriera: c'è anche lui nell'undici titolare che, privato quasi immediatamente del carisma di Cristiano Ronaldo, conquista l'Europeo contro i padroni di casa e alza sotto il cielo parigino il primo trofeo della propria storia. Il neo nerazzurro guarda dalla panchina le tre partite del girone, poi prende il posto di Vieirinha dagli ottavi e non esce più di squadra. E che il ct Fernando Santos punti su di lui è confermato dalla clamorosa scelta di maggio 2018: Cedric è nella lista dei convocati per i Mondiali, Cancelo no.

Cedric Soares col PortogalloGetty Images

Corsa, solidità e piedi buoni: ecco chi è Cedric

Ma quali sono le caratteristiche di Cedric? Si tratta come Cancelo di un terzino box to box, ovvero capace di spingere con buona continuità sulla propria fascia di competenza. Ma rispetto al connazionale ha meno grilli per la testa: è più solido, meno spettacolare, più concreto. Certamente un gradino sotto rispetto al giocatore della Juventus, sebbene all'Europeo e al Mondiale sia stato chiamato soltanto lui. Di statura non eccezionale (poco sopra il metro e 70) e anche per questo molto rapido, Cedric ha buone attitudini difensive ma, allo stesso tempo, fiato da vendere e un'ottima predisposizione al cross. Il piede destro, poi, è di tutto rispetto: andatevi a riguardare la pennellata su punizione con cui a inizio dicembre ha stordito il drago de Gea, piazzando il pallone direttamente sotto il suo incrocio.

All'Inter per prendersi subito la maglia da titolare

I continui guai fisici di Vrsaljko hanno convinto l'Inter a intervenire nuovamente sul mercato, effettuando l'ennesima operazione in prestito con diritto di riscatto. E tutto indica che potrebbe essere proprio Cedric a scalzare il croato dai gradi di (potenziale) titolare, diventando il nuovo componente della difesa a quattro di Spalletti. A differenza dell'ex Sassuolo e Atletico Madrid, il portoghese non ha la tendenza a rimanere lontano dai campi per troppo tempo: a dicembre ha rimediato un infortunio a un polpaccio che lo ha tenuto ai box per una ventina di giorni, ma si tratta di un'eccezione in un contesto che lo vede sempre a disposizione dell'allenatore di turno, l'ultimo il tedesco Ralph Hasenhüttl. Ed è di questo che l'Inter necessita per mantenersi in zona Champions League.