Cristiano Ronaldo alla Juve, il giorno della firma di CR7? Ovviamente il 7 del 7, cresce l'attesa

Attenzione. Avviso a tutti i tifosi bianconeri – ma non solo - che in queste ultime 24 ore stanno continuamente aggiornando freneticamente con "F5" siti web e Twitter, oltre a scaricare la batteria dei propri smartphone sulle varie chat di Whatsapp invase da ogni genere di cose sulla trattativa del secolo. Segnatevi bene questa data, e non prendete impegni. Sabato 7 luglio. Sabato 7/7.

Le ultime sulla trattativa...

Già, perché a quanto pare sarà proprio quello il giorno del grande annuncio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Le notizie le conoscete già, vi aggiorniamo sugli ultimissimi sviluppi. L’asso portoghese ha deciso di lasciare Madrid, ha già un accordo di massima con la Juventus (30 milioni netti a stagione per 4 anni) che attende ora ‘solamente’ il via libera di Florentino Perez. Il numero uno del Real Madrid è in contatto costante con il manager di Ronaldo, Mendes, e deve decidere se privarsi del suo giocatore più forte per circa 100-120 miloni di euro. Solo allora, Marotta e Paratici partiranno per Madrid con un assegno vero e proprio e chiuderanno per sempre l’affare. Un viaggio che secondo le ultime ricostruzioni dovrebbe avvenire venerdì 6 luglio dopo un’ultima serratissima nottata nel cuore della casa Blanca.

Video - Cristiano Ronaldo e quell'indizio che fa ben sperare: "Da piccolo mi piaceva la Juventus" 00:37

7/7 per CR7 alla Juve...

E poi? E poi sabato 7 luglio Cristiano Ronaldo verrà ufficialmente annunciato al mondo come un nuovo calciatore della Juventus. Una data a caso, non proprio visto che il lusitano è conosciuto anche come CR7, soprannome ma anche marchio a livello mondiale capace di arricchire le già sfondate casse dell’asso lusitano classe 1985. Nulla, infatti, in questa trattattiva - che rischia di sparagliare non solo le carte in tavola in Serie A ma anche tutto il calciomercato mondiale del prossimo mese – è lasciato al caso. Una data precisa, un richiamo preciso, un giorno indelebile. Tutto sotto il segno del 7, di CR7. Perché mister 5 Palloni d’Oro è anche una macchina da soldi, un brand mondiale con cui la Juventus spera di vincere anche fuori dal rettangolo di gioco, un marchio che per molti potrebbe anche ‘autofinanziare’ (circa) un trasferimento che per altri invece ha dell’impossibile per un club nostrano.

E invece quella che sembrava per alcuni solo una suggestione, per altri una bufala di mercato, prende sempre più corpo ora dopo ora verso l’ormai il giorno prefissato, il giorno X: sabato 7 del mese 7. Quando CR7 sarà ufficialmente bianconero.