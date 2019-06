Dall'Argentina: il Barcellona piomba su Lautaro Martinez, pronti 112 milioni per l'Inter

Il Barcellona vorrebbe ricomporre in blaugrana la coppia d'attacco Lautaro Martinez-Messi, protagonista in Copa America con l'Argentina. E per farlo, almeno stando a quanto riporta l'emittente radiofonica di Buenos Aires Radio La Red, sarebbe disposto a offrire all'Inter 112 milioni di euro, ovvero la somma necessaria per pagare la clausola rescissoria di Lautaro. El Toro, così viene soprannominato il 21enne attaccante originario di Bahia Blanca, è diventato l'uomo della svolta in Copa America per la Nazionale allenata da Lionel Scaloni. A segno sia contro il Qatar nell'ultima gara della fase a gironi, sia ai quarti di finale contro il Venezuela, Lautaro ha aggiornato il proprio score con la Seleccion salendo a 6 reti in 10 presenze ufficiali (4 le reti segnate nelle ultime 4 apparizioni).

Lautaro è un punto fermo per Antonio Conte

La notizia al momento va catalogata come una semplice indiscrezione di mercato e non si può parlare di una vera e propria trattativa di mercato tra Barcellona e Inter. Va inoltre precisato che molto difficilmente l'Inter si priverà di un attaccante giovane e in grande crescita come Lautaro che, con Icardi sul piede di partenza, viene considerato un punto fermo intorno al quale costruire l'attacco della prossima stagione. Per caratteristiche e temperamento, inoltre, l'argentino sembra il profilo ideale per il nuovo tecnico nerazzurro Antonio Conte e, anche se dovessero arrivare a Milano sia Lukaku che Dzeko, conserverebbe comunque un ruolo di primo piano nella rosa a disposizione dell'allenatore salentino.