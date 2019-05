Troppo forte e ingombrante il passato interista, con quello storico Triplete conquistato il 22 maggio di 9 anni fa che fecero di lui l'idolo incontrastato dei tifosi nerazzurri. Sarebbe proprio in virtù di questi trascorsi che José Mourinho avrebbe deciso di autoeliminarsi dalla candidatura alla panchina della Juventus, rimasta libera dopo l'addio di Allegri. A dare la notizia in esclusiva è il quotidiano spagnolo As, secondo cui le possibilità che lo Special One possa guidare i bianconeri la prossima stagione si sono ormai ridotte allo zero.

CR7 era il primo sponsor di Mourinho

In realtà, secondo quanto precisato da As, non sarebbe mai esistita una reale trattativa tra la Juventus e Mourinho, anche se l'approdo del portoghese a Torino sarebbe stato senza dubbio accolto con grande entusiasmo da Cristiano Ronaldo, la cui stima nei confronti dell'allenatore è ben nota: CR7, infatti, considererebbe lo Special One la persona giusta per compiere il definitivo salto di qualità in Europa. Mourinho, dal canto suo, programmerà senza particolare fretta il proprio futuro: dopo la separazione dal Manchester United vive a Londra e nei mesi scorsi - secondo As - avrebbe già detto no a diverse offerte provenienti dalla Serie A, dalla Premier League, dalla Cina e da qualche Nazionale.