Matthijs de Ligt è sempre più vicino alla Juventus. Salvo svolte all'ultimo minuto imposte dal suo agente Mino Raiola, l'asta per il gioiello dell'Ajax, secondo il quotidiano spagnolo As, sembra essere stata vinta dai bianconeri dopo mesi di intense trattative con diversi club d'Europa. In questo momento la Juve avrebbe battuto la concorrenza di Barcellona, al quale l'olandese sembrava destinato, e PSG. I bianconeri hanno messo sul piatto un maxi ingaggio e la possibilità per il giovane difensore di giocare insieme a Cristiano Ronaldo. De Ligt ha sempre ammirato il portoghese e la sua presenza ha un peso decisivo nella scelta del suo futuro.

Matthijs De LigtGetty Images

Maxi ingaggio da 12 milioni netti

La prima mossa per avvicinare il difensore, del resto, l'ha fatta proprio CR7 nella finale di Nations League quando lo avvicinò e gli propose di trasferirsi a Torino. A favorire la trattativa i buoni rapporti tra la società bianconera e Raiola, convinto che la Juve sia il club migliore per far crescere il suo assistito. Dall'Olanda assicurano che l'operazione è in dirittura d'arrivo: secondo Algemeen Dagblad il trasferimento è completato al 90% e manca solo l'offerta ufficiale dei bianconeri ai Lancieri, di circa 70 milioni. Con circa 12 milioni di euro netti (7 fissi più 5 di bonus facilmente raggiungibili), il 19enne Nazionale olandese diventerebbe il secondo giocatore più pagato in Serie A dietro al solo Ronaldo e davanti a giocatori come Dybala, Pjanic o Icardi. De Ligt è attualmente in vacanza alle Bahamas e si prevede che ritorni nelle prossime 24 ore per ufficializzare il suo futuro che, salvo colpi di scena, dovrebbe essere con la maglia dei campioni d'Italia.