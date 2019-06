De Ligt e Juventus sempre più vicini: il Barcellona lascia, difensore pronto a giocare con CR7

Ormai tutti i giornali riportano la notizia: la Juventus e De Ligt sono sempre più vicini. Lo si sa già da qualche giorno, ma pare proprio che siamo in dirittura d’arrivo. Ci sono molti segnali che danno l’idea di quanto sia possibile che si chiuda la trattativa.

Primo indizio: il Barcellona molla il colpo

Il primo segnale di buon auspicio per la Vecchia Signora è la rinuncia del Barcellona. Secondo quanto riporta Marca, infatti, il club blaugrana avrebbe negato al giocatore lo stipendio da 12 milioni di euro netti all’anno inserito da Mino Raiola, agente dell’olandese, tra le richieste. A conti fatti, tra costo del cartellino, stipendio per cinque anni e commissione del 20% all’agente, il club catalano ha deciso di non essere disponibile a un esborso tale (circa 200 milioni di euro) per un giocatore di soli 19 anni. Una cifra che invece, evidentemente, la Juventus e il PSG sono disposti a pagare.

L'articolo originale

Secondo indizio: il giocatore preferisce la Juventus al PSG

Lo riportano tutti, anche i giornali francesi: Matthijs De Lig preferisce la Juventus. Benché il club parigino abbia invitato la fidanzata del giocatore, una modella, a vedere quant’è bella Parigi, il tasto “moda” evidentemente non ha fatto leva su Anneekee Molenaar. Perché Parigi è la capitale della Francia, ma non della moda. Milano è la capitale della moda ed è a un’ora e mezza di viaggio da Torino, quindi è una carta difficilmente spendibile dal PSG.

Terzo indizio: il PSG non ha Cristiano Ronaldo, la Juventus sì

Uno dei re del calcio contemporaneo in persona si è schierato in prima linea per la causa. Secondo il racconto del giocatore, infatti, durante la sfida di Champions League tra Juventus e Ajax CR7 si sarebbe avvicinato al giovane e gli avrebbe detto di venire a giocare alla Juventus. E se te lo chiede Ronaldo come fai a rinunciare? Stiamo parlando del prestigio di un uomo che non ha più spazio in casa per la sua collezione di trofei, uno che si contende la palma di giocatore più forte di tutti i tempi con un circolo ristrettissimo di concorrenti. Anche per questo, dunque, il giovane olandese avrebbe dato la sua disponibilità al club torinese.

Adesso dunque la palla passa ai colletti bianchi: Ajax, Juventus e Raiola devono sedersi al tavolo per stilare i contratti. Tentativo disperato del PSG permettendo.