De Ligt non va in Austria con l'Ajax: "Aspetta un possibile trasferimento"

Matthijs de Ligt è sempre più vicino alla Juventus? L'Ajax esce con cautela allo scoperto e conferma che il giocatore sta per lasciare il club. Lo fa con un comunicato in cui dirama i convocati per il ritiro in Austra.

Tra i nomi non figura quello del difensore e con una breve nota viene spiegato il motivo per cui non ci sarà.

" L'Ajax è partito sabato con 28 giocatori per il ritiro a Bramberg, in Austria. Aspettando un possibile trasferimento, Matthijs de Ligt non viaggia con il gruppo "

Prende quindi via via forma la conclusione della trattativa, molto presumibilmente con la Juventus anche se non specificato dai Lancieri, e perciò è possibile che sia questione di ore l'annuncio del cambio di maglia da parte di uno dei giocatori più nominati di questa sessione del calciomercato estivo.

Il comunicato dell'Ajax