De Rossi, nuova vita: "Boca Juniors sfida affascinante, sono qui per giocare e vincere"

Di battaglie ne ha viste e combattute tante, eppure nemmeno un duro come Daniele De Rossi è riuscito a trattenere l'emozione. Nella pancia della mitica Bombonera il centrocampista ha tenuto la sua prima conferenza stampa da giocatore del Boca Juniors. Decine di giornalisti arrivati per la presentazione della sala Juan de Dios Filiberto, quella riservata alle grandi occasioni. A conferma del grande impatto mediatico legato allo sbarco in Argentina dell'ormai ex Capitan Futuro.

" Ho scelto il Boca perché mi ha sempre affascinato, non è un segreto, lo avevo già rivelato in passato. Ma la mia è stata una scelta professionale, non sono venuto qui per chiudere la carriera togliendomi uno sfizio "

"Burdisso mi ha proposto di venire qui"

Un trasferimento impensabile fino a solo qualche mese fa per un 'core de Roma' come lui. Invece, la seconda vita calcistica di De Rossi, convinto dall'entusiasmo di club e tifosi e dall'assiduo corteggiamento del ds Burdisso, suo compagno di squadra alla Roma, può iniziare. "È stato lui a propormi di venire qui, a me interessa vincere e giocare in una squadra con standard elevati, qui al Boca ho trovato tutto questo". L'impazienza di vederlo in campo con i colori dei Xenezies cresce. Intanto De Rossi ha assistito dalla tribuna al debutto del Boca nella Superliga contro l'Huracan. Pareggio a reti inviolate alla Bombonera: l'ex centrocampista giallorosso ha assistito dal tunnel al finale della gara.

Debutto il 14 agosto?

Il grande giorno potrebbe essere il 14 agosto: "Vogliamo mandarlo in campo contro l'Almagro", gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa d'Argentina, ha dichiarato il tecnico del Boca Juniors Gustavo Alfaro. "Lo stiamo valutando, è un periodo di test ma ha una buona predisposizione. Vedremo come starà dal punto di vista fisico". Al fianco di De Rossi il presidente Daniel Angelici, con il quale il centrocampista ha posato con la sua nuova maglia numero 16. "L'affetto della gente è stato qualcosa di incredibile - ha proseguito l'ex capitano della Roma -. Il miglior modo per ringraziarli è dare del mio meglio per dimostrare che ho fatto la scelta giusta". Parola di Daniele De Rossi.

Di Attilio Celeghini e Alberto Zanello