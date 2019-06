Reduce da una stagione decisamente al di sotto delle aspettative con un bottino di un solo gol in 25 presenze in tutte le competizioni, Douglas Costa è finito nel mirino delle big europee, Paris Saint Germain in primis. Il 28enne attacante brasiliano, che si sta godendo un periodo di vacanza a Capo Verde, ribadisce tuttavia la sua intenzione di proseguire la sua carriera in bianconero dove è approdato nell'estate 2017. Una decisione che sembra dettata anche dal cambio di guida tecnica: l'approdo di Sarri al posto di Allegri potrebbe significare maggiore spazio per l'ex giocatore di Shakhtar Donetsk e Bayern Monaco.

" Non conosco Sarri personalmente, ma l'ho visto lavorare a Napoli. Ha fatto uno stagione fantastica e credo che faremo grandi cose. Futuro? Ho altri 3 anni di contratto con la Juve e sono convinto di restare. Ora è tutto nuovo con il tecnico e resterò qui. Ogni anno la Serie A è più difficile, ora con Conte all'Inter e Ancelotti al Napoli sarà più dura. Noi però faremo il massimo per migliorare, soprattutto in Champions League, che è il nostro obiettivo. Anche se la Juve deve vincere ogni torneo a cui partecipa "