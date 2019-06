È Kylian Mbappé il giocatore che ha il valore di mercato più alto al mondo: il 20enne attaccante francese del Paris Saint Germain vale attualmente 252 milioni di euro, almeno secondo quanto rivelato dal Cies. L'attaccante, che martedì sera segnando contro Andorra in un match di qualificazione agli Europei 2020 ha raggiunto quota 100 gol tra Nazionale e club, precede in classifica altri due attaccanti: Mohamed Salah, fresco vincitore della Champions League con il Liverpool, e Raheem Sterling campione d'Inghilterra con il Manchester City. L'egiziano vale 219,6 milioni, l'inglese 207,8. Ai piedi del podio Lionel Messi (167,4). Nella Top Ten il campionato più rappresentato è la Premier League con il Liverpool squadra più rappresentata (3 giocatori) davanti a Manchester City (2) e Tottenham (1).

La Top 10 dei calciatori col valore di mercato più alto

Posizione Giocatore Valore di mercato 1. Kylian Mbappé (PSG) 252 milioni 2. Mohamed Salah (Liverpool) 219,6 milioni 3. Raheem Sterling (Manchester City) 207,8 milioni 4. Lionel Messi (Barcellona) 167,4 milioni 5. Jadon Sancho (Borussia Dortmund) 159,4 milioni 6. Sadio Mané (Liverpool) 157,8 milioni 7. Harry Kane (Tottenham) 155,2 milioni 8. Roberto Firmino (Liverpool) 144,2 milioni 9. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) 143,8 milioni 10. Leroy Sané (Manchester City) 137,1 milioni

Mohamed Salah alza la Champions League vinta a MadridGetty Images

I giocatori di Serie A nella Top 100

Per trovare un giocatore di Serie A bisogna scendere fino alla 20esima posizione, occupata da Cristiano Ronaldo: il portoghese della Juventus ha un valore di mercato di 118,1 milioni di euro. Alle sue spalle, due gradini più sotto, c'è il compagno di squadra Paulo Dybala, mentre sul gradino più basso del podio virtuale del nostro campionato sale il milanista Krzysztof Piatek. Il primo italiano in graduatoria è Lorenzo Insigne: l'attaccante del Napoli, autore di 2 reti consecutive in Nazionale contro Grecia e Bosnia, è 53esimo e il suo cartellino vale 75,1 milioni di euro. Zaniolo è 74esimo, Icardi è 98esimo, Donnarumma centesimo.

Posizione Giocatore Valore di mercato 20. Cristiano Ronaldo (Juventus) 118,1 milioni 23. Paulo Dybala (Juventus) 108,2 milioni 44. Krzysztof Piatek (Milan) 79,2 milioni 46. Rodrigo Bentancur (Juventus) 77,8 milioni 53. Lorenzo Insigne (Napoli) 75,1 milioni 64. Milan Skriniar (Inter) 69,7 milioni 66. Joao Cancelo (Juventus) 69 milioni 68. Piotr Zielinski (Napoli) 68,9 milioni 74. Nicolò Zaniolo (Roma) 68,3 milioni 92. Federico Chiesa (Fiorentina) 63 milioni 96. Arkadiusz Milik (Napoli) 61,5 milioni 98. Mauro Icardi (Inter) 61,3 milioni 100. Gianluigi Donnarumma (Milan) 61 milioni