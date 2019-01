Edicola: Allan è sempre più un caso, Ronaldo la via per portare Marcelo alla Juventus

Allan diventa un caso che non si sblocca

Per il Corriere dello Sport la questione Allan sta diventando un caso che non accenna a sbloccarsi, a meno di una settimana dalla chiusura del mercato. Il PSG non offre abbastanza e De Laurentiis insiste per 120 milioni di euro. Nel frattempo il giocatore è nel limbo: sta bene e si allena, ma a parte, e difficilmente sarà convocato per la sfida col Milan.

La nostra opinione: ormai la "politica" di Aurelio De Laurentiis è nota a tutti: non si fanno sconti. Il patron del Napoli ha sempre preteso ciò che gli sembrava più giusto e anche in questo caso non vuole scendere a compromessi, soprattutto visto che dall'altra parte c'è un club che non ha certo problemi finanziari e quindi potrebbe senza problemi soddisfare la richiesta degli azzurri. Il rischio, però, in questo tira-e-molla è che si arrivi lunghi verso la chiusura della finestra di mercato e che poi l'affare sfumi.

Prende corpo l'ipotesi di Marcelo alla Juventus

Torna il tormentone: per Tuttosport Cristiano Ronaldo sarebbe la carta giusta per convincere Marcelo ad accasarsi alla Juventus. Ex compagni di squadra al Real Madrid, i due vanno d'accordo e CR7 potrebbe essere lo "sponsor" giusto per avviare l'affare. La clausola del merengue è di 200 milioni di euro, ma per il quotidiano torinese sarebbe fattibile una valutazione da 60 milioni di euro con un ingaggio da 12 milioni.

La nostra opinione: visto che la Vecchia Signora si trova a dover gestire degli esuberi anche abbastanza illustri, è possibile che si riesca a trovare la cifra necessaria senza eccessivi sforzi, considerando poi che l'operazione col Real Madrid potrebbe essere agevolata da un eventuale scambio con Alex Sandro, che è sempre stato sul taccuino degli osservati della dirigenza dei blancos. Il rinnovo siglato da poco è una garanzia in più per poter trattare sul prezzo di un giocatore che sta crescendo di livello e che di conseguenza sta facendo lievitare il costo del cartellino.

Monchi nel mirino dell'Arsenal come direttore sportivo

Per il Mirror, Monchi è destinato a essere il nuovo direttore sportivo dell'Arsenal: il fatto di aver già lavorato al Siviglia con il manager Unai Emery sarebbe la carta vincente per aggiudicarsi il dirigente della Roma.

La nostra opinione: Monchi ha già detto che gli fa piacere essere accostato a club dal grande nome e di sicuro i Gunners hanno un'aura di prestigio. Resta però da vedere se il dirigente spagnolo se la sentirà di lasciare a metà il lavoro che ha imbastito in casa giallorossa.

L'articolo originale