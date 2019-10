Edicola: Allegri-Manchester, favore alla Juve? Pogba-Zidane, incontro a Dubai

Allegri verso Manchester, un favore alla Juve?

In prima e poi a pagina 7 di Tuttosport si parla ancora del futuro di Massimiliano Allegri. L’allenatore è vicino al Manchester United. Se Mandzukic e Can lo seguono i bianconeri beneficerebbero di 60 milioni tra cessioni e risparmio degli ingaggi.

La nostra opinione. Siamo un po’ al gioco degli incastri. In primis c’è da vedere come e se evolverà la situazione di Solskjær, a cui verrà concesso ancora del tempo nonostante le difficoltà di inizio anno. Poi, nel caso dovesse davvero essere Allegri il rimpiazzo in casa Red Devils, Mandzukic sarebbe certamente un’opzione; così come Can, che fin qui ha trovato poco spazio. Un discorso però in lungo divenire e in cui saranno necessari tanti incastri, appunto.

Zidane-Pogba, galeotta Dubai: futuro Real?

La foto è finita su tutte le prime pagine sportive dei tabloid inglesi, ovvero Zidane e Pogba, a bordo piscina di un hotel di Dubai, che scambiano 4 chiacchiere. Tanto è bastato per scatenare nuove speculazioni della stampa inglese che ne sottolinea la possibilità di una nuova battaglia in estate (dopo quella passata, dove Pogba è stato trattenuto di forza a Manchester).

La nostra opinione. Potrebbe essere davvero la volta buona. Lo United pare essere lanciato verso l’ennesima stagione di anonimato, con la peggior partenza di sempre nella storia del club in Premier League e un futuro ancora nebuloso, come sottolineato poco sopra dallo spettro Allegri. Bisognerà vedere cosa succederà a fine campionato e chi arriverà, eventualmente, sulla panchina dei Red Devils. Ma dopo gli acquisti della scorsa estate, questa volta il Real Madrid potrebbe davvero puntare al francese come colpo primario del suo mercato estivo.

De Laurentiis show, da Callejon a Insigne e Mertens fino a Koulibaly

Le parole del presidente del Napoli, arrivate ieri, sono riprese in prima e poi a pagina 2 e 3 del Corriere dello Sport. Ancelotti apre alle cessioni di Callejon e Mertens – “Li stimo, ma se vogliono la Cina per i soldi, vadano pure – così come interessante è la frase su Koulibaly – “Un giorno dovrò venderlo”. Infine la stoccata a Insigne: “Decida cosa fare”.