Edicola: Allegri pronto al rinnovo dopo lo Scudetto, Chiesa all'addio con la Fiorentina

Il futuro di Allegri: Scudetto e poi rinnovo

Tutti e tre i quotidiani sportivi nazionali (La Gazzetta dello sport, il Corriere dello Sport e Tuttosport) parlano del rinnovo di contratto tra Massimiliano Allegri e la Juventus: la sensazione è che, una volta ufficializzato lo Scudetto già in cantiere da diverse settimane, la società gli proporrà di prolungare il contratto, ma ancora non si conoscono le condizioni.

La nostra opinione: le dichiarazioni d’amore reciproche tra il tecnico e il presidente della Vecchia Signora Andrea Agnelli lasciano pensare che effettivamente il sodalizio andrà avanti, anche perché probabilmente ormai Max si è incaponito su una Champions League che vede sempre lì a un passo (o due, dipende dal turno), ma che non riesce ad agguantare mai. Ovviamente ci saranno diverse valutazioni da fare, da quelle puramente economiche a quelle sulla durata del matrimonio, ma anche aspetti più gestionali per quanto riguarda la gestione del mercato: finora c’è sempre stata unità d’intenti tra allenatore e dirigenza, perciò è difficile pensare a una rottura improvvisa, dopo tutti questi anni.

Federico Chiesa verso l’addio alla Fiorentina?

Un altro tema caldo, sempre su tutti i quotidiani, è quello che riguarda Federico Chiesa, dato come futuro partente tra le file della Fiorentina e candidato a indossare la maglia proprio della prossima avversaria in campionat, la Juventus. Ma tra le squadre interessate al figlio d’arte non c’è solo il club bianconero: si parla anche di Bayern Monaco.

La nostra opinione: non è detto che Chiesa lasci la Fiorentina. Il progetto di mercato della Juventus non è ancora del tutto chiaro, benché il giocatore sia un obiettivo bianconero già dall’estate scorsa. Resta comunque la priorità dei Della Valle, che stabiliranno con il ragazzo quale sia la strada più giusta da intraprendere, magari senza scontentare i tifosi, che storicamente, già a partire dalla cessione di roberto Baggio, digeriscono male le operazioni di mercato in uscita che intercorrono tra il club viola e quello di Torino.

L’Inter è pronta all’assalto per Danilo del City

Secondo Tuttosport, l’Inter è pronta a fare un’offerta per Danilo, il terzino del Manchester City che non trova spazio nei piani di Pep Guardiola. Secondo il quotidiano torinese, il giocatore sarebbe disponibile all’opzione nerazzurra, anche se il suo ingaggio è alto (4.5 milioni stagionali più bonus) e probabilmente dovrà accettare un ritocco al ribasso. Il club inglese vorrebbe 30 milioni di euro, l’Inter non vorrebbe spenderne più di 20.

La nostra opinione: come spesso accade, quando la disparità tra domanda e offerta è consistente ma esistono già le basi per la trattativa e buone intenzioni su tutti e tre i fronti (ossia le due società e il giocatore), facilmente si troverà un accordo più o meno a metà strada, quindi intorno ai 25 milioni di euro. Poi ci saranno da sistemare tutte le “varie ed eventuali”, quindi gli eventuali bonus, la clausola rescissoria, il nuovo contratto. Ma con un piano ben avviato poi tutto viene da sé.