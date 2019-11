Edicola: battaglia Bologna-Milan per avere Ibrahimovic, no dell'Inter a Vidal

Il Bologna torna in corsa per Ibrahimovic: è sfida col Milan

Per il Corriere dello Sport ci sono possibilità che Bologna e Milan si lancino la sfida per accaparrarsi Zlatan Ibrahimovic. Il Milan lo aspetta, ma in conferenza stampa Sinisa Mihajlovic ha detto che deve parlare con lui e nel frattempo, posto come termine il 10 dicembre dal tecnico rossoblù per sapere che cosa farà l’attaccante, si aspetta l’arrivo di Mino Raiola per aprire le trattative. Con chi, è ancora da vedere.

La nostra opinione: Ibra, come abbiamo già sottolineato più volte, costa ancora tabnto nonostante non sia più il giovane talento che era una volta. Il Bologna non avrebbe la possibilità di pagare i circa 10 milioni che Ibrahimovic vorrebbe chiedere, ma in ogni caso c’è sempre dietro il fattore umano e bisognerà vedere, al di là del conto in banca, da che parte andrà il cuore dello svedese: se dall’amico Mihajlovic che ha appena sconfitto una brutta malattia e ora deve tornare a lottare per non restrocedere, o se dalla squadra con cui ha avuto un brillante passato.

Vidal-Inter, questo matrimonio non s’ha da fare

Secondo la Gazzetta dello Sport, Arturo Vidal starebbe continuando a lanciare segnali all’Inter per farsi ingaggiare a gennaio, ma ci sarebbe la chiusura di Marotta, che per la prossima finestra di mercato avrebbe altri progetti. A quanto pare Conte sarebbe più possibilista, ma le tasche del club prevedono altro per le prossime operazioni.

La nostra opinione: la possibilità che Vidal resti al Barcellona è abbastanza ridotta, ma conoscendo le strategie di mercato di Beppe Marotta è abbastanza facile che il cileno non sia in cima alla lista dei possibili acquisti, perché è un giocatore ormai avanti con l’età, che costa ancora caro e che non può quindi far parte di un progetto a lungo termine. Nelle corde di Marotta ci sono più facilmente acquisti di giovani da formare, e se giocatore esperto deve essere, che sia un campionissimo risolutivo.

Pogba-Zidane, il sogno di lavorare insieme al Real è più lontano

Marca porta alla luce una questione già nota: Paul Pogba vuole andare via dal Manchester United per raggiungere il Real Madrid, dove Zinedine Zidane lo aspetta a braccia aperte. Però il club non può acquistarlo a gennaio, perché per farlo deve vendere giocatori. E quindi bisogna rinviare il sodalizio almeno a giugno.

La nostra opinione: anche questa storia, come quella di Ibrahimovic e quella di Neymar che potrebbe tornare al Barcellona, sta diventando una telenovela. Si tratta solo di vedere quando si potrà scrivere la parola “fine”, perché al momento l’ipotesi sembra sì lontana, ma sembra anche inevitabile che si concretizzi, prima o poi.

L'articolo originale