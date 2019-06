Edicola: battaglia Napoli-Inter per Lukaku, la Juve pensa a Zaniolo

Romelu Lukaku nel mirino di Napoli e Inter

Per la Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe disposto a trattare con il Manchester United l’acquisto di Romelu Lukaku partendo da un’offerta di 70 milioni di euro. Il giocatore, però, interessa anche alla nuova Inter di Antonio Conte.Il belga, comunque, ha attualmente un ingaggio da 10 milioni netti.

La nostra opinione: nell’articolo si parla di eventuali sgravi fiscali di cui i club potrebbero approfittare grazie al nuovo Decreto Crescita in fase di approvazione e che al Napoli converrebbe molto per la forte detassazione che avrebbe nell’assumere uno straniero pronto a trasferirsi in Italia. Questa parte però riguarderebbe solo l’ingaggio, perché il costo del cartellino è quello e per il Napoli sarebbe una spesa record per l’era De Laurentiis. Di sicuro con l’Inter sarà una lotta accesa, perché sul fronte nerazzurro la proprietà vorrà consegnare al nuovo tecnico una squadra competitiva e di suo gradimento.

In attesa del nuovo tecnico, la Juventus pensa a Zaniolo

La mancata qualificazione della Roma alla Champions League mette Pallotta con le spalle al muro: mancheranno dei soldi, circa una quarantina di milioni di euro, e sarà necessario fare cassa per poterli recuperare. Per questo Tuttosport ipotizza che il club giallorosso sia disposto a sacrificare il gioiellino Nicolò Zaniolo, riuscendo a monetizzare per almeno 30 milioni, e la Juventus sarebbe molto interessata all’acquisto, tanto che ci sono stati più volte contatti tra il ds Paratici e l’agente del giocatore.

La nostra opinione: per la Roma sacrificare un giocatore così giovane, promettente e prolifico sarà una scelta dura da maturare, ma se i conti devono quadrare potrebbe essere proprio questa la mossa giusta per riuscirci. Del resto la Juventus stessa ha bisogno di qualche aggiustamento in rosa dopo aver finito la stagione quasi completamente senza ossigeno: un giocatore fresco e bravo come l’azzurrino sarebbe una buona idea per proseguire sulla strada già intrapresa da anni dalla Vecchia Signora di ingaggiare nuove leve per costruire progetti a lungo termine.

Il Real in dubbio tra Pogba ed Eriksen

Secondo quanto riporta AS, il Real Madrid si sta muovendo sul mercato in due direzioni differenti: da un lato c’è il club, che vorrebbe trattare con il Tottenham per Christian Eriksen, dall’altro invece c’è Zinedine Zidane, che dall’alto della sua panchina vorrebbe avere Paul Pogba dal Manchester United.

La nostra opinione: sanno tutti che Pogba è uno dei giocatori corteggiati dalla Juventus, perciò questo dubbio in casa merengue interessa anche il calciomercato italiano. Se la dirigenza blanca imponesse la propria volontà all’allenatore e virasse decisamente sul danese, la strada per la Juventus, al netto della concorrenza con gli altri club per acquistare il centrocampista francese, sarebbe sicuramente più spianata.

L’articolo originale