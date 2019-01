Edicola: Belotti nel mirino della Roma, Barella rifiuta il Napoli

Roma alle valutazioni finali: Belotti per giugno

La Gazzetta dello Sport spinge sul fatto che Edin Dzeko non è più il prediletto in casa Roma e che ora deve giocarsi il posto con Schick, ma soprattutto aleggia lo spetto di Andrea Belotti per giugno a scombinare le carte in tavola. Del resto, lo stesso Dzeko potrebbe decidere di andare via a giugno e in quel caso si renderebbe necessaria una soluzione alternativa.

La nostra opinione: Dzeko è stato spesso al centro di intrighi di mercato, poi non concretizzat, mentre Belotti sta tornando di moda. Nel frattempo, visto che il mercato di giugno è ancora lontano, tutti i protagonisti di questa vicenda saranno impegnati sui rispettivi fronti per provare a riscattarsi del tutto dopo le critiche negative che sono piovute su entrambi nei primi mesi della stagione.

Barella non vuole andare a Napoli: riparte il valzer

Per il Corriere dello Sport il matrimonio tra Nicolò Barella e il Napoli non s'ha da fare. Il giocatore avrebbe rifiutato di spostarsi alla corte di Ancelotti e infatti l'Inter sarebbe piombato sul giocatore, insieme ad altri nomi sempre presenti come il Chelsea e la Roma.

La nostra opinione: il fatto che il giocatore rifiuti il Napoli lascia presagire che sia pronto ad affrontare il resto della stagione con il Cagliari. Nel frattempo il prezzo del suo cartellino salirà e quindi anche gli altri club dovranno tenersi pronti a fare offerte al rialzo, se manterrà questo rendimento e continuerà a essere in vetrina.

Il Barcellona in pressing su de Jong per giugno

Secondo quanto riporta AS, il Barcellona sta effettuando un pressing serrato su Frenkie de Jong perché a giugno diventi un giocatore blaugrana. La concorrenza è spietata, perché anche il PSG lo vuole e sembrava anche quasi già fatta, anche se poi non è andata in porto.

La nostra opinione: un volo preso imporvvisamente giovedì per convincere il giocatore potrebbe non bastare, perché al giocatore, il PSG, sarebbe interessato anche il Manchester City. Quindi da qui a giugno sarà una lotta a colpi di offerte e rilanci, soprattutto perché le altre due squadre avrebbero già promesso al giocatore che sarà titolare inamovibile.

L'articolo originale