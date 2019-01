Edicola: Benzema si infortuna, Real su Icardi o Piatek; Juve-Ramsey già a gennaio?

Benzema si rompe una mano: il Real sul mercato per un numero 9

Karim Benzema si è rotto il mignolo della mano destra nella sfida con il Betis e dovrà essere molto probabilmente operato. Questo, secondo AS, proietta il Real Madrid immediatamente sul mercato alla ricerca di un attaccante visto che anche Asensio e Bale sono infortunati. Per il quotidiano spagnolo le opzioni sono principalmente Mauro Icardi e nKrzysztof Piatek.

La nostra opinione: anche se Benzema potesse giocare con un tutore, chiaramente non sarebbe nelle condizioni migliori. Vista la situazione non proprio rosea, l'ipotesi che i blancos si buttino in una trattativa d'emergenza è più che concreta, ma questo ovviamente farà lievitare il prezzo di chiunque scelgano come sostituto. C'è poi da considerare un altro fattore: Icardi costa carissimo perché il suo procuratore sta facendo un gran gioco al rialzo con l'Inter e di sicuro, una volta rientrati i titolari originali, vorrà giocare, mentre Piatek di fatto è esploso soltato ora e quindi forse è più abbordabile economicamente parlando, oltre che più gestibile a livello di spogliatoio.

L'articolo orignale

Ramsey ha fatto le visite per la Juventus, arriva già a gennaio?

La Gazzetta dello Sport insiste e rilancia: non si sa se a Londra o a Torino, ma per la rosea Aaron Ramsey ha già effettuato i test fisici preliminari nel suo giorno libero e starebbe facendo pressioni sulla Juventus per partire già a gennaio. La Juve si sarebbe anche mostrata disposta a fare un'offerta, ma l'Arsenal aveva insizialmente deciso di non accettare meno di 25 milioni, salvo poi scendere sotto i 20.

La nostra opinione: il tentennamento della Juventus è legittimo, perché si è dimostrata la squadra più interessata a ingaggiare il centrocampista ed è normale che non voglia spendere 18 milioni ora per un giocatore che potrebbe avere a giugno a parametro zero. Del resto è comprensibile anche la smania di Ramsey, che ormai probabilmente con la testa si sente già un ex giocatore dell'Arsenal e vorrebbe poter giocare in Champions League, ma quello del calcio è un mondo in cui sono coinvolti talmente tanti interessi economici che è difficile vedere "regali" di qualsiasi tipo. E la dirigenza bianconera negli anni si è mostrata molto oculata sul mercato, perciò è possibile che mantenga la sua posizione e vada avanti sulla sua strada per la firma del contratto a giugno.

La Roma valuta l'opzione Schneiderlin

Per il Corriere dello Sport, la Roma sarebbe pronta a valutare un prestito per Morgan Schneiderlin, centrocampista francese che all'everton gioca pochissimo. A centrocampo qualcuno servirebbe, ma Monchi e collaboratori vorrebbero evitare di fare passi troppo lunghi sul mercato in attesa di vedere come finirà la stagione.