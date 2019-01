Edicola: Brazao all'Inter, operazione alla Julio Cesar. Via libera per Rabiot al Barcellona

Brazao all'Inter? L'agente non smentisce

Brazao all'Inter? La trattativa diventa calda. Su un possibile via libera all'operazione da parte del Cruzeiro, si è espresso l'agente del portiere, Stephanie Figer, sul portale fcinter1908.it: "Contatti con l'Inter? Non posso confermare nulla. Brazao è seguito da diversi club europei che apprezzano il suo talento e la sua qualità. Se il Cruzeiro riceverà una proposta che sarà economicamente interessante per Gabriel, ci sono possibilità che possa lasciare già a gennaio il Cruzeiro. L'Inter? Qualsiasi club europeo così grande e così competitivo è sicuramente una destinazione gradita".

La nostra opinione: il nome non è nuovo per gli uomini mercato dell'Inter, rimasti colpiti dal suo rendimento in occasione del Mondiale Under 17 del 2017, nel quale venne eletto come miglior portiere del torneo. Gabriel Brazao, numero uno classe 2000 di proprietà del Cruzeiro e già nel giro della Seleçao dei grandi, è un obiettivo concreto per il club nerazzurro che sta valutando una strategia che già in passato ha dato i suoi frutti con Julio Cesar. L'iter sarebbe identico: anticipare la concorrenza presentando un'offerta già a gennaio e "parcheggiare" il giocatore in una società disposta a svezzare il ragazzo nel nostro campionato e farlo crescere con minori pressioni. Per l'Acchiappasogni fu il Chievo.

L'articolo originale

Video - Ausilio: “Icardi alla Juve? Mi viene da ridere. A Wanda dico che i cinepanettoni non ci interessano" 01:52

Barcellona, via libera per Rabiot e Todibo

Con l'arrivo del nuovo anno, il Barça è già libero di negoziare con Adrien Rabiot e Jean-Clear Todibo, dato che entrambi concluderanno il contratto il prossimo 30 giugno. L'articolo della FIFA in merito ai trasferimenti recita: "Un club che desidera stipulare un contratto con un giocatore professionista deve comunicare la sua intenzione per iscritto al club del giocatore prima di iniziare le trattative con il giocatore. Un giocatore professionista sarà libero di firmare un contratto con un altro club se il suo contratto con il club attuale è scaduto o scadrà entro un periodo di sei mesi".

La nostra opinione: al di là dell'aspetto legale che riporta fedelmente il Mundo Deportivo, ciò che interessa è che il Barça già oggi potrebbe raggiungere un accordo con Rabiot e Todibo, con il necessario preavviso a PSG e Tolosa, naturalmente. Questa legge vale per tutti i club che intendono muoversi in anticipo e sfruttare le occasioni del mercato con i giocatori che vanno in scadenza. Todibo è un difensore centrale seguito dalla Juventus e anche Rabiot era un vecchio pallino dei bianconeri che sembrano, però, a ragion veduta aver indirizzato il mirino verso altri lidi.

L'articolo originale

Marco Rose: pazza idea United per giugno

Marco Rose è il nome shock nella lista dei dirigenti del Manchester United nel caso in cui Mauricio Pochettino dovesse rifiutare la panchina dei Red Devils a giugno. L'indiscrezione è del Sun che fa un elenco: Zinedine Zidane, Laurent Blanc e l'attuale allenatore ad interim Ole Gunnar Solskjaer.

La nostra opinione: non è un mistero che Pochettino sia la prima scelta del vicepresidente esecutivo Ed Woodward per la prossima stagione. Ci sono, però, le pretese degli Spurs con cui dover fare i conti e non è da escludere che Solskjaer dia un seguito al risveglio dello United guadagnandosi a suon di risultati e buone prestazioni la riconferma. Rose ha 42 anni e ha portato subito il titolo austriaco al Salisburgo. Il club è arrivato anche in semifinale di Europa League (battendo la Lazio nel percorso) e l'allenatore si è guadagnato la ribalta anche a livello europeo.

L'articolo originale