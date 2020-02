Edicola: Brescia, il Corini-bis è già finito. Ecco Diego Lopez. Abidal "chiama" Lautaro al Barça

Massimo Cellino ha deciso di cambiare ancora allenatore e oggi affiderà il Brescia a Diego Lopez, esonerando per la seconda volta in stagione Eugenio Corini. Il tecnico uruguaiano, che anche a Palermo nel 2017 subentrò al collega bresciano, firmerà un contratto fino al 30 giugno 2022. In giornata arriverà così l'undicesimo cambio di panchina in Serie A.

La nostra opinione: in otto partite quattro sconfitte, due pareggi e solo due vittorie per il Corini-bis. Non c'è stata la scossa che Cellino si aspettava per smuovere una classifica ancora non del tutto compromessa. Ecco allora l'ultima spiaggia per tentare la corsa salvezza: l'ex Bologna e Cagliari, tra le altre, era già stato contattato tre mesi fa dal club lombardo (che poi aveva scelto Fabio Grosso), ma aveva declinato perchè impegnato con il Nacional. Ora riuscirà a fare il miracolo a Brescia?

Abidal: "Lautaro e Neymar al Barcellona operazione non impossibile"

Il ds del Barcellona, Eric Abidal, in una lunga intervista concessa ai microfoni del Mundo Deportivo ha parlato anche di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter nel mirino da mesi proprio del club catalano.

" Operazione impossibile? Oggi non ho idea del budget. Devo solo svolgere le mie funzioni, anticipare le decisioni, essere sempre consapevole di ciò che sta accadendo negli altri club e da lì, cercare di convincere il giocatore. Quello sarà il mio lavoro, quindi, se la parte finanziaria mi dice se può essere fatto, sarà fatto, altrimenti dovremo trovare un altro giocatore. Nel suo ruolo è tra i cinque o sei migliori giocatori al mondo. Avere giocatori di talento come Lautaro o Neymar sarebbe sempre positivo per il club. "